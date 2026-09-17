インディーゲーム「めっちゃカメレオン」のアップデート4.1.1が9月16日に配信された。ボイスチャットを無効化するオプションや画面タッチによるペイント操作を追加したほか、複数の不具合を修正した。

ボイスチャット関連では、機能自体を無効にできるようになり、マイク使用中は画面上部にアイコンを表示するよう変更した。また、ボイスチャットの聞き取りはデフォルトでミュートになった。

Nintendo Switch 2版では、ホストできる最大人数を従来の12人から一時的に10人へ減らした。クラッシュ問題への対応によるもので、原因については現在も調査中としている。

このほか、大人数が同時に参加しようとすると設定した最大人数を超えてしまう問題や、観戦対象をLTで切り替えられない問題、特定操作でカーソルが意図せず移動する問題などを修正している。