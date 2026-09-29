ユウキロックの「節約バンザイ！」 第168回
ahamo“値上げ”本当に高い？ 他社と比べて検証
2026年09月29日 07時00分更新
NTTドコモは、オンライン専用のモバイルサービス「ahamo」の月額料金を12月1日から改定すると発表。プランを3段階制にリニューアルします。ちまたでは値上げ、値上げと騒がれている「ahamo」のリニューアルですが、これは本当に値上げなのか？ 他社と比較して徹底検証します。そして、現在スマホを0円運用している僕が、その方法と、「とある情報」を皆さんにお伝えします。今回こそ、絶対最後まで読んでください！！
まず今回の「ahamo」のリニューアル内容はこちらです。
●今後の「ahamo」の料金（すべて税込）
11月30日までの「ahamo」：
「ahamo」【30GB】月額料金2970円
「ahamo大盛り」【110GB】4950円
（内訳「ahamo」2970円+「大盛りオプション」1980円）
↓
12月1日からの「ahamo」：
【40GB以下】 月額料金3135円（ステップ1）
【40GB超60GB以下】 月額料金4125円（ステップ2）
【60GB超120GB以下】月額料金5115円（ステップ3）
12月1日に「大盛りオプション」が終了し、3段階制プランとなります。月額2970円の30GBプランは、データ容量を10GB増やしたうえで、165円高い月額3135円になります。1GBあたりの価格はこうなります。
●新旧「ahamo」1GBあたりの価格
現在の「ahamo」：月額料金2970円÷30GB=1GBあたり99円
新「ahamo」：月額料金3135円÷40GB=1GBあたり約78.4円
月額料金は上がりますが、1GBあたりの料金で考えると実は安くなっているのです。また、「40GBを超えて使いたくない」という方は、「上限設定オプション」により、月間のデータ利用量の上限を40GBまたは60GBに無料であらかじめ設定できます。現在「ahamo」を利用している方には12月1日に「40GB上限」が自動で設定されるのでご安心を。165円の値上げで10GB増えると考えてください。
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