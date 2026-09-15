「1日30分睡眠」堀大輔氏、1週間ライブでハプニング続出　入浴中に配信中断も

「1日30分睡眠」を約17年間続けていると公言する実業家・堀大輔氏の「1週間連続ライブ配信」が注目を集めている。9月15日未明には入浴中の映像をめぐるハプニングも発生し、SNSで話題となった。
堀氏は一般社団法人日本ショートスリーパー育成協会の代表理事を務め、睡眠改善プログラムなどを提供している。2026年8月には美容外科医・高須幹弥氏とのYouTube対談で、睡眠時間やプログラムの内容をめぐるやり取りが拡散。SNSでは「本当にほとんど寝ていないのか」と疑問視する声が広がっていた。
疑念を受け、堀氏は9月9日20時ごろから、自身の生活を24時間公開する7日間のライブ配信を開始。配信は大きな注目を集め、同時視聴者数が数万人に達する時間帯もあった。
ところが配信2日目、美容整体師による施術中に堀氏が目を閉じ、いびきをかく場面が発生。約27分間、眠っているように見えたことから議論となった。堀氏は「マイクロスリープが10回ぐらい入ってた」と説明している。
さらに9月14日には、今後は短い仮眠を取り入れる方針を表明。「30分睡眠にこだわりすぎた」とも語った。高須氏は自身の動画で「30分睡眠の企画は失敗だと思う」との見解を示している。
そして9月15日未明、配信開始から約127時間が経過したころ、堀氏の入浴中に局部が映り込んだとする視聴者の投稿がXで相次いだ。直後にそれまでのライブ配信はいったん終了したが、その後「6日目127.5時間〜」と題した新たな配信枠が立ち上がり、企画自体は継続している。
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