ユウキロックの「節約バンザイ！」 第167回
普通預金で金利1.2％も いま注目の銀行はここだ
2026年09月22日 07時00分更新
日本銀行は政策金利を、約31年ぶりの水準となる1.25％程度へ引き上げると発表しました。これを受け、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行のメガバンク3行は、11月2日から普通預金の金利を0.4％から0.5％に引き上げます。そしてメガバンクに続くように、ネット銀行も動き出しました。今回は、日銀の利上げを受けて、預金金利の引き上げを決めた銀行、さらに、まだ発表はないものの、現時点でも金利が高く、今後の発表次第ではさらに高金利になりそうな銀行も紹介します。この1週間のうちに「お金をどこに動かすのか？」を考えてみてください。
条件が少なく、高金利を狙いやすい3行
今から、条件が緩く、高金利になる銀行から順に紹介します。各行の特徴も紹介しますので、金利以外の点も含めて判断してみてください。
①あおぞら銀行BANK（10月1日から）
100万円まで：金利1％→1.2％
100万円超：金利0.65％→0.75％
条件：一切なし
注目ポイント：誰でも簡単に高金利
とにかくこれまでも、そしてこれからもすごいのがご存じの「あおぞら銀行BANK」。100万円までとはいえ、普通預金金利はなんと1.2％。一般的な定期預金にも負けない金利です。100万円超も0.65％と高水準です。しかも、預金額などのステージ条件がなく、誰でも適用されます。「ゆうちょ銀行」ATMでの入出金手数料は無料。回数制限なしで引き出せます。他行宛振込手数料も月9回まで無料。怪物レベルの銀行です。100万円をぶち込んでおくだけでも価値はあります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第166回
トピックス「三井住友カード」100万円修行をやめたワケ 「みずほ楽天カード」2％還元が決め手に
-
第165回
トピックス「折りたたみiPhone」は約32万円？少しでも安く買うために今からできること
-
第164回
トピックス超お得な「Visa割」がまたまた復活！ 最大1000円、ハズレなしのキャッシュバック
-
第163回
トピックス楽天ペイ、今なら実質20％還元！ さらに最大10％還元も
-
第162回
トピックス新型iPhoneは30万円超え？ 少しでもお得に買うために8月中にすべきこと
-
第161回
トピックス最大5万2000円を現金還元！ ドコモの銀行にぶつけたSBIのキャンペーンを徹底解説
-
第160回
トピックスドコモの銀行、過去最大級「10億ポイント山分け」開始！ 既存ユーザーも参加できる方法は？
-
第159回
トピックス7万7400円相当ゲットの条件は? 三井住友「Olive」激ヤバキャンペーン総まとめ
-
第158回
トピックス10万円以下のiPhone消滅 今こそ選びたい、30GBで実質月1500円の格安SIM
-
第157回
トピックス「ドコモの銀行」は改悪なのか？ 初年度最大4.5％還元の条件と懸念点をまとめた
- この連載の一覧へ