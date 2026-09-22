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ユウキロックの「節約バンザイ！」 第167回

普通預金で金利1.2％も　いま注目の銀行はここだ

2026年09月22日 07時00分更新

文● ユウキロック

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　日本銀行は政策金利を、約31年ぶりの水準となる1.25％程度へ引き上げると発表しました。これを受け、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行のメガバンク3行は、11月2日から普通預金の金利を0.4％から0.5％に引き上げます。そしてメガバンクに続くように、ネット銀行も動き出しました。今回は、日銀の利上げを受けて、預金金利の引き上げを決めた銀行、さらに、まだ発表はないものの、現時点でも金利が高く、今後の発表次第ではさらに高金利になりそうな銀行も紹介します。この1週間のうちに「お金をどこに動かすのか？」を考えてみてください。

条件が少なく、高金利を狙いやすい3行

　今から、条件が緩く、高金利になる銀行から順に紹介します。各行の特徴も紹介しますので、金利以外の点も含めて判断してみてください。

①あおぞら銀行BANK（10月1日から）
100万円まで：金利1％→1.2％
100万円超：金利0.65％→0.75％
条件：一切なし
注目ポイント：誰でも簡単に高金利

　とにかくこれまでも、そしてこれからもすごいのがご存じの「あおぞら銀行BANK」。100万円までとはいえ、普通預金金利はなんと1.2％。一般的な定期預金にも負けない金利です。100万円超も0.65％と高水準です。しかも、預金額などのステージ条件がなく、誰でも適用されます。「ゆうちょ銀行」ATMでの入出金手数料は無料。回数制限なしで引き出せます。他行宛振込手数料も月9回まで無料。怪物レベルの銀行です。100万円をぶち込んでおくだけでも価値はあります。

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