キヤノン、写真から3Dモデルを生成するアプリ　EOSのAF技術を活用

キヤノン

キヤノンとキヤノンマーケティングジャパンは9月16日、写真から3Dモデルを生成するWindowsアプリ「Dual Pixel 3D Converter」を発表した。10月8日から提供を開始する。当初は無料で利用可能だ。

対応するEOS Rシリーズとレンズで撮影した1枚の写真から3Dモデルを生成できるアプリ。複数方向から大量の写真を撮影したり、LiDARなど専用の3D計測機器を用意したりする必要がない。

3D化には、AF技術「デュアルピクセルCMOS AF」を活用。撮像素子の各画素にある2つのフォトダイオードから得られる情報を利用し、画像に奥行きを与える仕組みだ。

背景を含めたシーン全体の立体化と、主要な被写体を切り出した3Dモデルの生成に対応する。2026年中には法人向け「Dual Pixel 3D SDK」も提供予定。ECサイトの商品表示や広告などでの活用を見込んでいる。

写真から3Dを作るサービスは増えているが、キヤノンは生成AIだけで奥行きを推測するのではなく、もともとAFのためにカメラが取得していた情報を活用する。カメラメーカーならではのアプローチといえそうだ。