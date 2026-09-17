日本のスマホ、Androidが54.1％　10〜20代はiPhone、40代以上はAQUOSが首位

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MMD研究所は9月17日、「026年8月スマートフォンOSシェア調査を発表した。メイン端末のOSはAndroidが54.1％、iPhoneが45.6％、その他が0.4％だった。調査は18～79歳の男女4万人を対象に8月1～6日に実施したもの。

iPhoneで最も利用されているシリーズは「iPhone 16」の21.8％で、「iPhone 17」が17.3％、「iPhone 15」が12.4％と続いた。Androidでは「AQUOS」が25.9％で首位となり、「Google Pixel」が17.6％、「Galaxy」が14.1％だった。

世代による違いも大きかった。10代・20代では「iPhone 17」、30代では「iPhone 16」が最も多かったのに対し、40代から70代まではすべて「AQUOS」がトップだった。

次に購入したい端末でも、iPhoneユーザーの66.5％が「iPhone 17」を選択。AndroidユーザーではAQUOSが26.3％、Google Pixelが21.4％、Xperiaが17.5％だった。

日本ではiPhoneの存在感が強い印象があるものの、全年代を含めればAndroidが過半数だ。また、「iPhone対Android」という対立以上に、世代によって選ばれるスマートフォンの機種そのものが大きく分かれているのが印象的だ。