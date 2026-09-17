携帯ゲーミングPC、ついに25万円超え　ASUS「ROG XBOX Ally X20」登場

ついに携帯ゲーミングPCが25万円を超えてきた。

ASUS JAPANは9月17日、ポータブルゲーミングPC「ROG XBOX Ally X20」の国内予約を開始した。10月16日発売で、価格は25万8800円。

最大の進化点はディスプレーだ。ROG Allyシリーズで初めて7.4型の有機EL「ROG Nebula HDR」を採用した。解像度は1920×1080ドット、リフレッシュレートは120Hzで、VRRやHDRにも対応する。HDR時のピーク輝度は最大1400nit。

プロセッサには8コア16スレッドの「AMD Ryzen AI Z2 Extreme」を搭載。メモリは24GB LPDDR5X、ストレージは1TB NVMe SSD、バッテリー容量は80Wh。OSはWindows 11 Homeで、microSD Expressにも対応する。

操作系では、ドリフトに強いTMRジョイスティックや、4方向と8方向を切り替えられる可変式D-Padを採用した。外装は内部が透けるブラックをベースにゴールドを組み合わせ、背面にはROGの20周年記念バッジもあしらわれている。

前モデルから性能や操作性が向上された一方、価格はついに25万円台に達し、一般的なゲーミングPCに近づいている。携帯ゲーム機としてどこまでの性能と価格が許容されるのか、ユーザーの評価も注目だ。