あなたの知らないAI便利機能！はじめの一歩の基礎知識から、より便利に使える操作法や活用例まで詳しく紹介！

アスキームック 週刊アスキー特別編集

『週アス2026October』は9月25日(金)発売です。



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特集など内容の詳細は以下。

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【表紙の人】

井頭愛海

【特集】

AI自動実行の基礎知識

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AIプログラミング入門

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AIプログラミング応用編

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Gemini Spark徹底解説

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【連載ほか】

ASCII Power Review

アスキースマホ総研

ソニー愛が止まらない

ジサトラ（自作虎の巻）

アップアップガールズ（アスキー）

アスキーグルメのわんぱくごはんトーク

■ 判型：A4変型判

■ ISBN：978-4-04-911304-4

■ 発売：2026年09月25日

■ 定価：本体780円＋税