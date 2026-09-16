最大20％ポイント還元！PayPay自治体キャンペーン 2026年11月開始分が早くも情報解禁

PayPayのポイント還元率が大幅アップする「あなたのまちを応援プロジェクト」。2026年11月開始分の参加自治体が公開されました。

還元率は最大20％！予定より早く終了することもあるので、対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。

東北

●岩手県

野田村「行こう！買おう！野田村で最大20％が戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2026年11月1日0時～11月30日23時59分

対象店舗：岩手県野田村内のPayPay加盟店のうち、野田村とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：2000ポイント

・期間あたり：5000ポイント

関東

●群馬県

大泉町「大泉町のお店を応援！PayPayで最大20％戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2026年11月1日0時～11月30日23時59分

対象店舗：群馬県大泉町内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、大泉町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：2000ポイント

・期間あたり：4000ポイント

近畿

●大阪府

枚方市「枚方市 PayPayで最大15％戻ってくるキャンペーン」