最大20％ポイント還元！PayPay自治体キャンペーン 2026年11月開始分が早くも情報解禁

PayPayのポイント還元率が大幅アップする「あなたのまちを応援プロジェクト」。2026年11月開始分の参加自治体が公開されました。
還元率は最大20％！予定より早く終了することもあるので、対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。
東北
●岩手県
野田村「行こう！買おう！野田村で最大20％が戻ってくるキャンペーン」
開催期間：2026年11月1日0時～11月30日23時59分
対象店舗：岩手県野田村内のPayPay加盟店のうち、野田村とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
ポイント還元率：最大20％
付与上限：
・1回あたり：2000ポイント
・期間あたり：5000ポイント
関東
●群馬県
大泉町「大泉町のお店を応援！PayPayで最大20％戻ってくるキャンペーン」
開催期間：2026年11月1日0時～11月30日23時59分
対象店舗：群馬県大泉町内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、大泉町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
ポイント還元率：最大20％
付与上限：
・1回あたり：2000ポイント
・期間あたり：4000ポイント
近畿
●大阪府
枚方市「枚方市 PayPayで最大15％戻ってくるキャンペーン」
開催期間：2026年11月1日0時～11月30日23時59分
対象店舗：大阪府枚方市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、枚方市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
ポイント還元率：最大15％
付与上限：
・1回あたり：500ポイント
・期間あたり：3000ポイント
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