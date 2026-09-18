ドコモ「iPhone 17」また値上げ　約20万円に

NTTドコモは9月16日、ドコモオンラインショップにおける「iPhone 17」の価格改定を公表。翌9月17日より実施した。前回（7月28日）の値上げから2ヵ月弱で再度値上げに踏み切ったかたちだ。

端末価格については256GBモデルと512GBモデルが、「いつでもカエドキプログラム」適用時の残価については256GBモデルが変更対象。

新しい端末価格は256GBモデルが19万9793円、512GBモデルが23万560円で、改定前より2万円前後高くなっている。

対象モデルの変更前後の金額は以下のとおり。

●対象モデルの変更前後の価格等 ■端末価格 256GBモデル ・変更前：17万8552円

・変更後：19万9793円

・差額：2万1241円 512GBモデル ・変更前：21万3070円

・変更後：23万560円

・差額：1万7490円 ■いつでもカエドキプログラム適用時の支払い24回目（残価） 256GBモデル ・変更前：13万4519円

・変更後：15万5760円

・差額：2万1241円