ドコモ「iPhone 17」また値上げ　約20万円に

NTTドコモは9月16日、ドコモオンラインショップにおける「iPhone 17」の価格改定を公表。翌9月17日より実施した。前回（7月28日）の値上げから2ヵ月弱で再度値上げに踏み切ったかたちだ。
端末価格については256GBモデルと512GBモデルが、「いつでもカエドキプログラム」適用時の残価については256GBモデルが変更対象。
新しい端末価格は256GBモデルが19万9793円、512GBモデルが23万560円で、改定前より2万円前後高くなっている。
対象モデルの変更前後の金額は以下のとおり。
●対象モデルの変更前後の価格等
■端末価格
256GBモデル
・変更前：17万8552円
・変更後：19万9793円
・差額：2万1241円
512GBモデル
・変更前：21万3070円
・変更後：23万560円
・差額：1万7490円
■いつでもカエドキプログラム適用時の支払い24回目（残価）
256GBモデル
・変更前：13万4519円
・変更後：15万5760円
・差額：2万1241円
ひとこと：同社は、今回の値上げとほぼ同時期に新型の「iPhone 18 Pro」シリーズの実質負担額を低減しており、新旧のモデルで明暗がハッキリわかれた形だ。
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