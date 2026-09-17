牛角、「呪術廻戦」コラボ特典を従業員が不正持ち出し　運営会社が謝罪

キャンペーン発表時のプレスリリースより ©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

牛角を運営するレインズインターナショナルは9月16日、「牛角×アニメ『呪術廻戦』5周年コラボキャンペーン」の特典を店舗従業員が不正に開封し、一部を私的に持ち出していたことが判明したとして謝罪した。

問題となったのは、キャンペーン特典の「オリジナルクリアカード」だ。数個が従業員によって開封され、再び封をした状態で客に提供されていたほか、一部は店舗から私的に持ち出されていたという。

同社は当該従業員について、社内規程に基づく処分を実施した。さらに全店舗を対象に同様の事案がないか調査し、特典の保管・受け渡し方法の見直しや従業員教育を進めるとしている。

人気IPとのコラボを巡っては、くら寿司でも9月3日、「ちいかわ」の景品を従業員が不正に取得していたことが判明し、キャンペーン全体を中止する騒動になった。

相次ぐ不正は、ランダム景品などの限定グッズが高い市場価値を持つようになったことが背景にある。人気IPとのコラボが集客策として大きくなるほど、特典を換金価値のある商品として管理する必要性も高まっている。