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AIエージェント連携を加速させる国産の卓上型AIロボット：Palmimo DevKit

文● ASCII STARTUP

　株式会社Jizaiは9月3日、カスタマイズ可能な卓上型AIロボットの開発キット「Palmimo DevKit（パルミーモ デブキット）」の先行販売を開始したと発表した。開発者や事業会社などの初期顧客向けに、59万8000円（税別）で初期ロットを提供する。生成AIやAIエージェントの進展でフィジカルAIへの注目が高まる中、ソフトウェアエンジニアがロボティクス領域へ参入するための開発プラットフォームとして提案する。

　同製品は、21軸の可動部や各種センサーを備えた卓上型のAIロボットだ。複雑なロボット制御を知らなくても、シンプルな命令で動作を指定できる。AIの判断と実際のロボットの動きをスムーズに連動させる機能を備え、AIモデルの差し替えや外部データとの連携にも対応する。

　同開発キットが目指すのは、企業やエンジニア、研究者が新たなロボットの活用法を開発する「共創型プラットフォーム」だ。ソフトウェアは原則オープンソースとし、Python SDKやAIエージェント実装などから順次公開していく予定だという。

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