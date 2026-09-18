地方総合病院から生まれたデータとAIを組み合わせた医療機関向け基幹システム

医療機関向けAI事業を手がける株式会社Albatrusは9月10日、電子カルテなどの院内データとAIエージェントによる業務自動化を統合した病院向け基幹システム「Apollo AI」の正式提供を開始した。2024年から提供してきた従来製品「メディラクAI」の機能を刷新したアップデート版となる。

同社は、東京大学経済学部出身で三重県の総合病院・永井病院を家業に持つ代表が、病院の現場で経営企画やDXを担当したノウハウを活かして創業した地方総合病院系スタートアップだ。「地方総合病院の現場力」と「最先端の技術力」を強みとしている。

同システムは、医師や看護師、事務職などの業務において、作業工程そのものをAIが組み立てて一括処理を行う点が特徴だ。退院サマリの作成やインフォームド・コンセント時の音声文字起こし、文書管理支援など、オプションを含めて20の機能を提供し、業務負担の軽減を図る。

先行導入した医療法人永井病院（三重県・199床）での実証では、退院サマリ作成時間が1人あたり30分から2分へ減少し、音声文字起こしも15分から3分へ縮小するなどの効果が確認されたという。同システムは2026年4月からの先行展開を経て、国立大学病院を含む10以上の病院で導入・構築が進められている。同社は今後も開発パートナーである全国5つの病院と連携し、現場の知見を反映した機能開発を推進する方針だ。