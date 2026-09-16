【本日】マクドナルド 4年目の「プリプリエビプリオ」発売、ハートの“レア”も

マクドナルドは本日9月16日より、サイドメニュー「プリプリエビプリオ（5ピース）」（290円）を発売します。10月下旬までの期間限定商品。

「プリプリエビプリオ」は2023年に登場して以来、今年で4年目となる秋の定番サイドメニューです。



エビに塩胡椒とガーリックで味付けし、ザクザクとした衣を合わせています。衣には小えび天やあおさ揚げ玉を使用しており、エビ本来の味と香りを引き立てる仕立てです。



■ハート型の“レア”も混ざっている

昨年登場したハート型のエビプリオもランダムで入ります（すべての商品に入っているわけではありません）。入っていたらラッキー!?

■夜マック限定、お得な食べくらべポテナゲも登場！

さらに、17時以降の夜マックの時間帯では「プリプリエビプリオ」をはじめ3種のサイドメニューがセットになった「食べくらべポテナゲ大」（630円）「食べくらべポテナゲ特大」（980円）も登場します。特大だと、単品の合計価格と比べて680円以上お得な内容です。



■ナゲット5ピースと同じ価格



実は「プリプリエビプリオ」は5ピース290円で、「チキンマックナゲット 5ピース」と同じ価格。エビを使ったメニューと考えると、案外手を出しやすい価格では？ バーガーのサイドとしてはもちろん、小腹満たしに単品でつまむのもよさそうです。

※価格は税込み表記です。