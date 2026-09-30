晩酌はたっぷり500mlで！ 「金麦」24本がAmazonで866円オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「金麦 500ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！

「金麦 500ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

過去価格5,665円のところ、15％オフの4,799円で販売されています。1本あたり約200円となっています。

「金麦 500ml 24本」の特徴

Amazon商品ページより

サントリー「金麦」は、二条大麦麦芽の中から厳選した「旨味麦芽」を主に使用した発泡酒です。アルコール度数は5％です。

素材の良さを活かす天然水仕込や、仕込工程での熱反応を促進するデコクション製法を採用しています。

豊かな香りのアロマホップと程よい苦味のビターホップを2段階に分けて投入。香りのバランスを整え、麦を思わせる香味が感じられるよう設計されたとしています。

まとめ：金麦24本をまとめてストック！

現在開催中のAmazonタイムセールでは、「金麦 500ml 24本」が過去価格5,665円から15％オフの4,799円、1本あたり約200円となっています。

たっぷり飲める金麦500ml缶をまとめてストックするなら、セールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。