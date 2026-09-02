【本日発売】コメダのデカい「月見バーガー」がさらデカく！ ハンバーグがサイズアップ

喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」は本日9月2日より、秋の恒例企画「お月見祭」を開始します。



毎年登場する「お月見フルムーンバーガー」2種は、今年はハンバーグを昨年より増量。

▲お月見フルムーンバーガー 870円～940円

「お月見フルムーンバーガー」は、大きなバンズで月に見立てたエッグオムレツ、チーズ、ハンバーグ、レタスを挟んだ季節限定バーガーです。



今年はハンバーグを昨年より増量し、さらに食べ応えをアップさせたしています。



ソースは、トマトの酸味と玉ねぎの甘みを合わせたソース。エッグオムレツは加熱加工によって半熟のような食感を再現しているとのこと。

▲お月見フルムーンてりやきバーガー 870円～940円

「お月見フルムーンてりやきバーガー」も、昨年よりハンバーグを増量したとのことです。エッグオムレツ、特製てりやきソース、ハンバーグ、レタスを挟み、マヨネーズを合わせています。



また、今年のお月見祭では、焼き芋をテーマにした新作デザート＆ドリンク4品も登場します。

▲お月見シロノワール 焼き芋 880円～940円、ミニサイズ680円～740円

※コメダ特製おぐらあん追加120円

デニッシュに焼き芋ソースをかけ、ソフトクリーム、バターソース、バタークッキーを合わせた新作です。

▲お月見クロネージュ 焼き芋 730円～790円、

※コメダ特製おぐらあん追加120円

ココアバウムクーヘンに焼き芋ソース、ソフトクリーム、バターソース、バタークッキーを合わせています。

▲お月見ジェリコ 焼き芋 680円～920円

豆乳入り焼き芋ドリンクとコーヒージェリーを組み合わせ、ホイップと焼き芋ソースをトッピングした新作です。

▲お月見オーレ 焼き芋 630円～870円

豆乳入り焼き芋ドリンクとコーヒーを合わせ、ホイップと焼き芋ソースをトッピングしています。

↑今年の月見商品のポイントは？ どんぶりちゃんねるの生配信で紹介しました！

※価格は税込み表記です。