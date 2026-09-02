【9月6日限定】クロワッサンたい焼、5匹で“1匹分おトク”！

築地銀だこのクロワッサンたい焼取扱店舗と全国の銀のあんでは、9月6日限定で「クロワッサンたい焼5匹入りセット」を1036円で販売します。
9月6日限定！セットがおトクに
築地銀だこ、銀のあんでは、「9と6＝クロ」の語呂合わせから9月6日を「クロワッサンたい焼の日」とし、当日限定で5匹入りセットを特別価格で販売します。
▲クロワッサンたい焼5匹入りセット
（9月6日特別価格）1036円
セットは「あずき」「カスタード」の2種類から、好きな組み合わせで5匹を選べます。
クロワッサンたい焼は、24層に重ねた特製クロワッサン生地を高温で香ばしく焼き上げ、表面のザラメ糖をキャラメリゼした商品。時間を置いても生地がしんなりしにくく、常温でもサクサクとした食感を楽しめるとしています。
なんと“1匹分”おトク！
今回注目したいのは、やはり価格です。
クロワッサンたい焼は通常、持ち帰りで1匹259円。5匹購入すると1295円なので、今回のセット1036円との差は259円。ちょうど1匹分おトクになります。
しかも、常温でもサクサクとした食感を楽しめるという商品なので、5匹まとめて購入して家族で楽しんだり、差し入れにしたりするのにもよさそうです。
9月6日の1日限定。クロワッサンたい焼が好きなら、覚えておきたいキャンペーンです。
・開始日：2026年9月6日
（※文中の価格はすべて税込）
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