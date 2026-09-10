最大70円引き！ 松屋「定番メニューとの豚汁セット」9月15日から登場

牛めしの「松屋」は9月15日10時より、「定番メニューとの豚汁セット」を一部店舗を除く全国の松屋で販売します。

牛めし・丼・定食＋豚汁のセットを最大70円引きで販売

「定番メニューとの豚汁セット」は、松屋の具だくさん豚汁を牛めし類、丼類、定食類と組み合わせたメニューです。

定番牛めし類とのセットは通常価格から30円引き、定番丼類とのセットは50円引き、定番定食類とのセットは70円引きとなります。

・定番牛めし類と豚汁セット 各種通常価格より30円引き

・定番丼類と豚汁セット 各種通常価格より50円引き

・定番定食類と豚汁セット 各種通常価格より70円引き

「定番メニューとの豚汁セット」は持ち帰りにも対応します。株主優待券も利用できます。

お得に豚汁をプラス！

松屋の豚汁には、人参、蓮根、豚肉、青ねぎなどを使用しています。人参は甘みが溶け出し、蓮根は食感の良い具材として、豚肉は旨味のある具材として仕立てています。野菜の甘みと出汁のコクが特徴という一杯です。

松屋の具だくさん豚汁を牛めしや丼、定食と一緒にお得に楽しめるセットが登場します。いつもの松屋に豚汁をプラスして、秋の食事を楽しんでみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年9月15日10時～

※価格は税込み表記です。