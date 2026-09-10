ほっかほっか亭「ライス大盛変更」が20円引き、＋30円に！ 9月12日から価格改定

持ち帰り弁当の「ほっかほっか亭」は9月12日より、ライス大盛メニューの店頭価格を20円引き下げます。

お弁当の大盛変更が＋30円に

9月12日から価格改定

お米の調達コストの低下分を価格に反映し、ライス大盛の単品価格が240円から220円に、お弁当のライス大盛変更が50円から30円になります。

・ライス（単品・大盛） 240円→220円

・ライス大盛変更（お弁当） ＋50円→＋30円

ほっかほっか亭は、国産米100％のオリジナルブレンド米「愛情米」を使用しています。

季節や時期に合わせてブレンドの改良を重ね、バイヤーが厳選した玄米を大阪府の自社グループ会社で精米。精米から1週間以内に店舗へ配送し、各店舗で毎日炊き上げています。

「ライス大盛」人気ランキングTOP3

また、2025年9月から2026年8月までのモバイルオーダー注文データをもとに、「ライス大盛」での注文が多いメニューのランキングも公開しました。

第1位 唐揚弁当

（5コ） 通常780円、大盛810円

（4コ）通常700円、大盛730円

第2位 とりめし 通常590円、大盛620円

第3位 チキン南蛮スペシャル 通常890円、大盛920円

第4位 のり弁当 通常530円、大盛560円

※価格改定とランキングは、2026年9月12日からの西日本店舗での仕様と価格です。秋田県、岩手県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（淡路島を除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で発売および価格改定を実施します。

ごはんをもっと食べたい人に朗報！

ごはんをしっかり食べたいときに、ライス大盛をこれまでより20円おトクにできるのはうれしいですね。

唐揚弁当やとりめしなど、大盛注文の多いメニューと合わせて楽しみたくなりますね。この機会にほっかほっか亭で大盛ごはんを味わってみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。