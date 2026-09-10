マクドナルド、秋の定番「プリプリエビプリオ」が今年も！ ハート型が出たら超ラッキー

マクドナルドは9月16日より、サイドメニュー「プリプリエビプリオ」を期間限定販売します。
「プリプリエビプリオ」は2023年に登場して以来、今年で4年目となる秋の定番サイドメニューです。
さらに、夜マック限定で「プリプリエビプリオ」をはじめ3種のサイドメニューがセットになった「食べくらべポテナゲ大」「食べくらべポテナゲ特大」も販売します。
「プリプリエビプリオ」5ピースが期間限定で復活！
▲プリプリエビプリオ（5ピース） 290円
「プリプリエビプリオ」は、プリプリとしたエビに塩胡椒とガーリックで味付けし、ザクザクとした衣を合わせています。
衣には小えび天やあおさ揚げ玉を使用しており、エビ本来の味と香りを引き立てる仕立てです。
さらに、昨年登場したハート型のエビプリオもランダムで入ります（すべての商品に入っているわけではありません）。
プリプリエビプリオは全営業時間帯で販売します。
■夜マック限定、食べくらべポテナゲ大・特大も登場！
「食べくらべポテナゲ」大・特大を夕方5時から閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）の夜マック限定で販売します。
・食べくらべポテナゲ大 630円
3種のサイドメニューを一度に楽しめるセットで、単品の合計価格と比べて350円以上お得になります。
プリプリエビプリオ5ピースに加え、マックフライポテト（L）1個、チキンマックナゲット5ピースが入っており、好きなナゲットソース1個が付きます。
・食べくらべポテナゲ特大 990円
プリプリエビプリオ5ピース、マックフライポテト（L）2個、チキンマックナゲット10ピースが入っており、好きなナゲットソース2個が付きます。単品の合計価格と比べて680円以上お得になります。
今年もエビプリオの季節がきた！
プリプリのエビにザクザクした衣を合わせ、ガーリックと塩胡椒で味付けした「プリプリエビプリオ」が、秋限定のサイドメニューとして今年も登場します。
さらに、箱を開けるまで分からないハート型が入っているかどうかも楽しみのひとつです。
エビプリオを単品で楽しむのはもちろん、夜マックの「食べくらべポテナゲ」で3種のサイドメニューを食べ比べるのもよさそうです。この機会にマクドナルドへ足を運んでみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年9月16日
※価格は税込み表記です。
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