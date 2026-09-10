1本55円！ 串カツ田中の「無限ニンニクホルモン串」が「無限マシマシ」に進化

居酒屋チェーン「串カツ田中」は9月17日より、「無限ニンニクホルモン串」をパワーアップした「無限マシマシニンニクホルモン串」を販売します。
人気「無限ニンニクホルモン串」が
ガツンとパワーアップして登場
串カツ田中の人気商品「無限串」が、シリーズ累計販売数3000万本を突破。これを記念して、現在販売している「無限ニンニクホルモン串」を「無限マシマシニンニクホルモン串」に切り替えます。
▲無限マシマシニンニクホルモン串 1本55円
「無限マシマシニンニクホルモン串」は、現在販売中の「無限ニンニクホルモン串」をパワーアップした商品です。従来よりもニンニクを強く効かせた仕立てです。
より一層ガツンと効いたニンニクのパンチと、やみつきになる味わいを楽しめるとしています。
なお、今回の「無限マシマシニンニクホルモン串」への切り替え後も、「無限スパイスホルモン串」は引き続き販売します。
■無限マシマシニンニクホルモン串販売記念スクラッチ 1枚550円
「無限マシマシニンニクホルモン串」の販売を記念したスクラッチを9月17日から各店で販売します。
1枚550円で、オリジナルTシャツや串カツ田中メガジョッキ、ラバーキーホルダーなどが当たります。
「無限ニンニクホルモン串」がさらに強烈に！
ニンニクをさらに強く効かせた「無限マシマシニンニクホルモン串」が、無限串シリーズ累計3000万本突破を記念して登場します。
1本55円というお手頃価格も魅力的。ニンニクのパンチが増した新しい無限串を試してみたい人は、この機会に串カツ田中へ足を運んでみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年9月17日
・開始日：2026年9月17日
※価格は税込み表記です。
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