長っ！ 約25cmの「カスタードプリン」モロゾフで5日間限定

モロゾフは「パンプディン」を9月19日から23日の5日間、全国の洋生菓子販売店舗にて販売します。

「パンプディン」が5日間限定で登場

期間限定でたびたび販売されて話題になる「パンプディン」がシルバーウィークにあわせて登場します。



▲パンプディン

価格：1404円

サイズ：幅約250mm×奥行き84mm×高さ43mm（容器含む）



「パンプディン」はたまごや牛乳、生パン粉と生クリームで仕立てた生地を、じっくり蒸し焼きにすることで生まれる独特の食感が楽しめる、コク深いカラメルソースがアクセントになった、濃厚なカスタードプリンです。



初登場は1988年。発売当初はリング形の容器に生地を入れて焼きあげられていましたが2022年にリニューアルし、今の形になりました。

シェアにもぴったり！

「パンプディン」とは、その名のとおりパン（パン粉）で作ったプディングで、生クリームやバニラビーンズなどをふんだんに使ったデザートとして登場しました。



モロゾフ定番のカスタードプリンとは一味違う、ほんのりラム酒が香る濃厚な味わいと特長のある食感が楽しめるそうです。



シェアできるたっぷりサイズの濃厚なカスタードプリンは、大切な人とのひと時や手土産にもぴったり。気になっていた人は、この機会を逃さないようにしたいですね。



・開始日：2026年9月19日

・終了日：2026年9月23日

（※文中の価格はすべて税込）