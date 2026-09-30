「油そば食べたい」をいつでも解決！ 「日清デカうま」12個が582円オフ

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「日清デカうま 油そば 157g×12個」がAmazonでセール販売中！

汁なしタイプのカップ麺「日清デカうま 油そば」を12個セットにした商品が、現在Amazonでセール販売されています。

参考価格2,255円のところ、26％オフの1,673円で販売中です。1個あたり約139円となっており、12個まとめてストックできます。

「日清デカうま 油そば」の特徴

Amazon商品ページより

「日清デカうま 油そば」は、にんにくを練り込んだ極太麺と豚コク醤油だれを組み合わせた油そばです。

醤油だれをベースに豚の旨みとごま油をきかせたたれが特徴で、麺量130gと食べ応えのある商品です。

内容量は1食157gで、12個入り。調理時はカップに熱湯を内側の線まで注ぎ、5分待ったあと湯切りし、液体ソースをかけて混ぜ合わせます。

まとめ：大盛り油そばを12個まとめてストック！

「日清デカうま 油そば 157g×12個」が、Amazonで参考価格2,255円から26％オフのセール価格となっています。

「今日はガッツリ食べたい」というときに備えて、ランチや夜食用にストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。