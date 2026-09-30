アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第176回
炭酸水24本にTシャツまで付いてくる！ 「ウィルキンソン」セットが20％オフ
2026年09月30日 19時00分更新
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「ウィルキンソン 500ml×24本＋オリジナルロゴTシャツ」が
Amazonタイムセールに登場！
強めの炭酸でおなじみの「ウィルキンソン タンサン」500mlペットボトル24本に、オリジナルロゴTシャツが付いたセットがAmazonタイムセールに登場しています。
過去価格7,980円のところ、現在は20％オフの6,384円で販売されています。1本あたり約266円で、炭酸水24本に限定Tシャツが付いたセットです。
「ウィルキンソン タンサン＋オリジナルロゴTシャツ」の特徴
Amazon商品ページより
「ウィルキンソン タンサン」は、磨き抜かれた水と強めの炭酸から生まれる爽快感を特徴とする本格炭酸水です。キレの良いすっきりとした味わいとされています。
セットには限定のオリジナルロゴTシャツも付属します。TシャツはホワイトのMサイズで、9.1オンスとなっています。
まとめ：強炭酸水24本＋限定Tシャツをまとめて確保！
「ウィルキンソン 500ml×24本＋オリジナルロゴTシャツ」は、ウィルキンソン タンサン 500ml 24本に加えて、オリジナルロゴTシャツも付いたセットです。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格7,980円から20％オフの6,384円となっています。炭酸水をストックしながら限定Tシャツも手に入れたい人は、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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