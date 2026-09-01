【本日から】松屋「牛ビビン丼」価格据え置きでリニューアル！ 9月1日から

牛めしの松屋は、定番メニュー「牛ビビン丼」のタレを本日より変更し、リニューアル販売します。
牛ビビン丼は、牛肉とキムチ、半熟玉子をあわせ、旨辛のタレで仕上げたオリジナルメニューです。本日から新しい「ビビンダレ」を使った「新・牛ビビン丼」を展開します。
※以下、再掲載となります。
牛めしの松屋は9月1日10時から「牛ビビン丼」をタレ変更しリニューアル販売します。
タレがリニューアル！松屋の「牛ビビン丼」
松屋で定番販売中の牛ビビン丼は、牛肉とキムチ、半熟玉子をあわせ、旨辛のタレで仕上げたオリジナルメニュー。 この度、新しい「ビビンダレ」を使った「新・牛ビビン丼」を展開します。
▲牛ビビン丼 小盛660円、並盛690円、大盛910円
新しいタレは減塩醤油と四川豆板醤を使用し、塩味を抑えたまろやかな仕立てです。新しいタレが牛肉の味わいを引き立てるとうたいます。価格は従来商品から据え置きです。
塩味を抑えてまろやかに
いつもの「牛ビビン丼」が、タレをリニューアルすることで、牛肉の味わいを引き立てる味わいにパワーアップ。松屋のメニューは塩気がしっかりしている印象がありますが、今回はまろやかな方向になるようですよ。
また、「ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし」（並盛660円）もリニューアルした「ビビンダレ」を使用します。なお、松屋公式アプリでは9月1日10時～9月8日10時の期間、「牛ビビン丼」と「ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし」を対象とした50円引きクーポンが配信されます。
50円引きクーポンが利用できる機会に、新しくなった「ビビンダレ」を試してみるのもいいかも！
・発売日：2026年9月1日10時
（50円引きクーポン）
・終了日：2026年9月8日10時
※価格は税込み表記です。
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