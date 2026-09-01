【本日から】松屋「牛ビビン丼」価格据え置きでリニューアル！ 9月1日から

牛めしの松屋は、定番メニュー「牛ビビン丼」のタレを本日より変更し、リニューアル販売します。

牛ビビン丼は、牛肉とキムチ、半熟玉子をあわせ、旨辛のタレで仕上げたオリジナルメニューです。本日から新しい「ビビンダレ」を使った「新・牛ビビン丼」を展開します。

※以下、再掲載となります。

牛めしの松屋は9月1日10時から「牛ビビン丼」をタレ変更しリニューアル販売します。

タレがリニューアル！松屋の「牛ビビン丼」

松屋で定番販売中の牛ビビン丼は、牛肉とキムチ、半熟玉子をあわせ、旨辛のタレで仕上げたオリジナルメニュー。 この度、新しい「ビビンダレ」を使った「新・牛ビビン丼」を展開します。

▲牛ビビン丼 小盛660円、並盛690円、大盛910円

新しいタレは減塩醤油と四川豆板醤を使用し、塩味を抑えたまろやかな仕立てです。新しいタレが牛肉の味わいを引き立てるとうたいます。価格は従来商品から据え置きです。

塩味を抑えてまろやかに

いつもの「牛ビビン丼」が、タレをリニューアルすることで、牛肉の味わいを引き立てる味わいにパワーアップ。松屋のメニューは塩気がしっかりしている印象がありますが、今回はまろやかな方向になるようですよ。



また、「ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし」（並盛660円）もリニューアルした「ビビンダレ」を使用します。なお、松屋公式アプリでは9月1日10時～9月8日10時の期間、「牛ビビン丼」と「ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし」を対象とした50円引きクーポンが配信されます。

50円引きクーポンが利用できる機会に、新しくなった「ビビンダレ」を試してみるのもいいかも！



・発売日：2026年9月1日10時

（50円引きクーポン）

・終了日：2026年9月8日10時

※価格は税込み表記です。