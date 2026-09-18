糖質70％オフの発泡酒を箱買い！ 「淡麗グリーンラベル」48本が2178円オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「淡麗グリーンラベル 350ml×48本」がAmazonタイムセールに登場！

「淡麗グリーンラベル 350ml×48本」は、糖質70％オフを実現した発泡酒を2ケース、48本まとめて購入できる商品です。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格9,174円から24％オフの6,996円で販売されています。1本あたり約146円です。

毎日の晩酌などで発泡酒を飲む人にとって、48本をまとめてストックできるケース販売がセール対象になっています。

「淡麗グリーンラベル」の特徴

Amazon商品ページより

キリンビール「淡麗グリーンラベル」は、厳選した麦芽とホップを使用した発泡酒です。雑味のないすっきりとした味わいと、後味のよさ、満足感のある心地よい飲みごたえを特徴としています。

ビールと同じ原材料と製法をベースに、糖質70％オフを実現したとしています。また、香りが揮発しにくいタイミングでホップを投入するキリン独自の「ホップアロマ」製法を採用しています。ホップのフルーティーで爽やかな香りとおいしさを引き出したとしています。

2026年のリニューアルでは、後味の酸味を抑え、雑味のないすっきりとした味わいとビールらしい満足感を両立したとしています。アルコール度数は4.5％、原産国は日本です。

まとめ：淡麗グリーンラベルを48本まとめてストック！

「淡麗グリーンラベル 350ml×48本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで24％オフの6,996円になっています。1本あたり約146円で、48本をまとめて購入できる商品です。

糖質70％オフの発泡酒を日常的に飲んでいる人は、Amazonタイムセールでセール価格になっているこの機会に、2ケースまとめてストックしてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。