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2026食べたい「月見」グルメ

PRONTOで登場

カフェで「お月見パン」が登場！ モーニング限定のデミチーズ、385円～でこれは食べたい

2026年08月27日 09時50分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　カフェチェーン「PRONTO（プロント）」は9月1日より、期間限定メニュー「あさごぱん お月見デミチーズ」を全国の店舗で販売します。

プロントのモーニングに「お月見デミチーズ」

　「あさごぱん」は、「朝ごはん」と「パン」を掛け合わせたPRONTOのモーニングを代表するロングセラーシリーズです。

　今回、お月見をイメージした期間限定メニューが登場します。

▲あさごぱん お月見デミチーズ　385円～
　ハーフ　231円～
　あさごぱんセット（ハーフ・ドリンク付き）　539円～

　「あさごぱん お月見デミチーズ」は、カゴメの「かけてカンタンデミソース」をチキンに絡め、チーズをのせて焼き上げたメニューです。

　デミソースは甘みと酸味のバランスが取れた味わいといい、卵やマヨネーズと組み合わせています。

カゴメ「かけてカンタンデミソース」

　販売はモーニングタイム限定で、一部店舗ではカフェタイムにも販売します。サカバタイムは対象外です。

　焼き上がり次第の提供となり、なくなり次第終了します。店舗によって販売時間帯や価格が異なります。

いつもの「あさごぱん」が月見仕様に！

　PRONTOの「あさごぱん」は、毎日店舗で仕込みから焼き上げまで行っているそう。卵液に浸したパンを焼き上げ、マヨネーズでふちを囲い、具材をのせて仕上げています。

　普段からモーニングで「あさごぱん」を食べている人も、期間限定の“月見”仕様は試してみたくなりそう。デミソースとチーズを使った、いつもとはひと味違う秋の「あさごぱん」です。

　販売は9月限定。朝にPRONTOを利用する機会がある人はチェックしてみては。

・開始日：2026年9月1日
・終了日：2026年9月30日予定

※価格は税込み表記です。

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