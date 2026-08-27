カフェで「お月見パン」が登場！ モーニング限定のデミチーズ、385円～でこれは食べたい

カフェチェーン「PRONTO（プロント）」は9月1日より、期間限定メニュー「あさごぱん お月見デミチーズ」を全国の店舗で販売します。

プロントのモーニングに「お月見デミチーズ」

「あさごぱん」は、「朝ごはん」と「パン」を掛け合わせたPRONTOのモーニングを代表するロングセラーシリーズです。

今回、お月見をイメージした期間限定メニューが登場します。

▲あさごぱん お月見デミチーズ 385円～

ハーフ 231円～

あさごぱんセット（ハーフ・ドリンク付き） 539円～

「あさごぱん お月見デミチーズ」は、カゴメの「かけてカンタンデミソース」をチキンに絡め、チーズをのせて焼き上げたメニューです。

デミソースは甘みと酸味のバランスが取れた味わいといい、卵やマヨネーズと組み合わせています。

販売はモーニングタイム限定で、一部店舗ではカフェタイムにも販売します。サカバタイムは対象外です。

焼き上がり次第の提供となり、なくなり次第終了します。店舗によって販売時間帯や価格が異なります。

いつもの「あさごぱん」が月見仕様に！

PRONTOの「あさごぱん」は、毎日店舗で仕込みから焼き上げまで行っているそう。卵液に浸したパンを焼き上げ、マヨネーズでふちを囲い、具材をのせて仕上げています。



普段からモーニングで「あさごぱん」を食べている人も、期間限定の“月見”仕様は試してみたくなりそう。デミソースとチーズを使った、いつもとはひと味違う秋の「あさごぱん」です。



販売は9月限定。朝にPRONTOを利用する機会がある人はチェックしてみては。

・開始日：2026年9月1日

・終了日：2026年9月30日予定

※価格は税込み表記です。