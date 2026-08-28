スタバ秋の新作は「とろり蜜芋」！ “冷やした焼き芋”っておいしいもんね

スターバックスは9月2日から、「とろり蜜芋 紅はるか フラペチーノ」と「とろり蜜芋 紅はるか ムース ティー ラテ」を全国の店舗（一部店舗を除く）で販売します。

今年のスタバは「冷やし蜜芋」！

秋の味覚としておなじみの焼き芋ですが、今年のスターバックスが注目したのは、焼きたての“ほくほく”ではなく、冷やした焼き芋のしっとり、クリーミーな食感。



国産の紅はるかを使った蜜芋を「冷やして、とろり蜜芋」をテーマに、まだ暑さの残る9月にも楽しみやすい2種類のドリンクに仕立てています。

「とろり蜜芋 紅はるか フラペチーノ」は、国産紅はるかを使用した、とろりとなめらかな蜜芋ペーストに、さっぱりとしたミルクベースを合わせた一杯。



ホイップの上には焼き芋風味のソースと、焼き芋の表面で蜜が固まった様子をイメージしたチップをトッピングしています。蜜芋の“とろり”に、チップの“カリッ”とした食感がアクセントになります。



もうひとつの「とろり蜜芋 紅はるか ムース ティー ラテ」は、紅はるかの蜜芋ペーストに、ダージリンとアッサムを中心に仕立てたミルクティーを合わせ、さつまいも風味のふわふわムースを重ねています。



そのままムースの軽やかな口あたりを楽しんだあと、ストローで混ぜることで、蜜芋の濃密な甘みと紅茶の華やかな香り、渋みが調和するそうです。



●とろり蜜芋 紅はるか フラペチーノ

（持ち帰り687円、店内利用700円）



●とろり蜜芋 紅はるか ムース ティー ラテ

（持ち帰り628円、店内利用640円）

「ほくほく」じゃなく「ひんやり、とろり」

焼き芋は、冷やすことで焼きたてとは異なる、しっとりとクリーミーな口あたりを楽しめるといいます。今回の2商品は、そんな“冷やした焼き芋”のおいしさから着想したもの。



秋の味は気になるけれど、9月はまだまだ暑い――。そんな時期に、冷たいドリンクでひと足早くお芋の季節を楽しめそうです。



・発売日：2026年9月2日

（※文中の価格はすべて税込）