シロノワールが焼き芋味に！秋のコメダ「お月見フルムーンバーガー」＆新作スイーツ登場

喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」は9月2日より、秋の恒例企画「お月見祭」を開始します。

今年は「焼き芋」をテーマに、新作のデザートとドリンク4種を販売。毎年登場する「お月見フルムーンバーガー」2種を含む、全6種の季節限定商品をラインアップします。

コメダの秋限定「お月見祭」に

お月見フルムーンバーガー＆新作スイーツが大集合

▲お月見フルムーンバーガー 870円～940円

月に見立てたエッグオムレツ、チーズ、昨年より大きくなったハンバーグ、レタスを大きなバンズで挟んだバーガーです。

トマトの酸味と玉ねぎの甘みを合わせたソースが全体をまとめています。エッグオムレツは加熱加工により、半熟のような食感を再現しているといいます。

辛子マヨネーズを使用しており、辛子抜きへの変更も可能です。

▲お月見フルムーンてりやきバーガー 870円～940円

大きなバンズにエッグオムレツ、特製てりやきソース、昨年より食べ応えを増したハンバーグ、レタスを挟み、マヨネーズを合わせた一品です。

エッグオムレツは加熱加工により、半熟のような食感を再現しています。

▲お月見シロノワール 焼き芋 880円～940円、ミニサイズ680円～740円

※コメダ特製おぐらあん追加120円

新作の「お月見シロノワール 焼き芋」は、あたたかいデニッシュに焼き芋ソースをかけ、ソフトクリームの上にバターソースとバタークッキーをトッピングした商品です。

コメダ特製おぐらあんを120円で追加することもできます。

▲お月見クロネージュ 焼き芋 730円～790円、

※コメダ特製おぐらあん追加120円

新作の「お月見クロネージュ 焼き芋」は、ココアバウムクーヘンに焼き芋ソースを合わせ、ソフトクリームの上からバターソースとバタークッキーをかけた季節限定商品です。

こちらもコメダ特製おぐらあんを120円で追加できます。。

▲お月見ジェリコ 焼き芋 680円～920円

「お月見ジェリコ 焼き芋」も初登場します。豆乳入り焼き芋ドリンクとコーヒージェリーを組み合わせたデザートドリンクです。ホイップの上には焼き芋ソースをトッピングしています。

▲お月見オーレ 焼き芋 630円～870円

新作の「お月見オーレ 焼き芋」は、豆乳入り焼き芋ドリンクとコメダ珈琲店のコーヒーを合わせた季節限定のオーレです。

ホイップの上には焼き芋ソースをトッピングしており、混ぜることで焼き芋の風味が引き立つといいます。

コメダのお月見、今年は焼き芋づくし！

今年のコメダのお月見祭は、定番のバーガーに加えて焼き芋を使ったスイーツやドリンクもそろう、秋らしいラインアップです。

気になる商品を選んで、秋限定のメニューを楽しみにコメダ珈琲店へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年9月2日

・終了日：2026年10月上旬

※価格は税込み表記です。