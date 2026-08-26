ハーゲンダッツを好きなだけ！ 時間無制限の食べ放題が4店舗でスタート

「グランブッフェ」など、ニラックスが展開する「ニラックスブッフェ」では8月27日～9月30日の期間、4店舗限定で、ハーゲンダッツのアイスクリームなどを食べ放題で楽しめる「ハーゲンダッツ 満喫コース」を提供します。
対象店舗は、宮城県のイオンモール名取、愛知県のイオンモール熱田、広島県のイオンモール広島府中、福岡県のイオンモール筑紫野にある4店舗です。
通常の食べ放題にハーゲンダッツが登場！
「ニラックスブッフェ」では、サラダやデリ、から揚げ、パスタ、ピザ、ラーメンなどの麺類のほか、セルフメイクで楽しめるクレープなど、和洋中のメニューを食べ放題で提供しています。
今回4店舗では、通常のブッフェメニューやオーダーメニューに加えて、ハーゲンダッツ アイスクリームのバニラとストロベリー、白桃サンデー、パンケーキも時間無制限で食べ放題になります。料金は店舗ごとに異なります。
ハーゲンダッツ アイスクリームは、そのまま味わうのはもちろん、セルフメイクスイーツのトッピングにしたり、ドリンクと組み合わせてフロートにしたりと、アレンジも楽しめます。
さらに、ハーゲンダッツのバニラとストロベリーを使った「白桃サンデー」も食べ放題です。
別途オーダーできるパンケーキも食べ放題の対象。ハーゲンダッツのアイスクリームをのせて、自分好みにアレンジできます。
さらに、別途オーダーできるパンケーキも食べ放題の対象。ハーゲンダッツのアイスクリームをのせて、自分好みにアレンジできます。
なお、1日あたりの提供数には限りがあります。仕入れ状況により食材やメニューが変更になる場合があるほか、企画は予告なく変更または終了する場合があります。
■ハーゲンダッツ 満喫コース概要
内容：通常のブッフェメニュー・オーダーメニューに加え、以下のハーゲンダッツ 特別メニューが食べ放題
ハーゲンダッツ アイスクリーム：バニラ・ストロベリー
ハーゲンダッツ 白桃サンデー
パンケーキ
実施期間：8月27日～9月30日
実施店舗：
・グランブッフェ イオンモール名取
予約サイト：https://x.gd/wwob0
・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田
予約サイト：https://x.gd/dEpaj
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中
予約サイト：https://x.gd/PxPe0
・グランブッフェ イオンモール筑紫野
予約サイト：https://x.gd/cIqru
4店舗限定、対象店舗をチェックしよう
ブッフェメニューに加えて、ハーゲンダッツのアイスクリームや白桃サンデー、パンケーキまで食べ放題になる内容です。
アイスクリームをそのまま食べるだけでなく、パンケーキやスイーツ、ドリンクと組み合わせられるので、自分好みの食べ方で楽しめそう！ この機会に、対象のニラックスブッフェを訪れてみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年8月27日
・終了日：2026年9月30日
※価格は税込み表記です。
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