からあげ×麻婆が強すぎ！ ご飯が飲める勢いの「鉄板麻婆定食」

からあげ定食を提供する「からやま」は「旨辛にんにくからあげの鉄板麻婆定食」を8月28日より期間限定で販売します。

からやまから登場

「旨辛にんにくからあげ鉄板麻婆定食」

からあげと麻婆を組み合わせた大胆なメニューが期間限定で登場します。



▲旨辛にんにくからあげの鉄板麻婆定食 1089円

（旨辛にんにくからあげ合盛り定食 935円）



主役のひとつは、唐辛子とニンニクで漬け込み、やみつきになるおいしさという「旨辛にんにくからあげ」。程よい辛さと旨味ある味わいがポイントだそう。

さらに、花椒（ホワジャオ）の爽やかなシビ辛が特長の麻婆豆腐と麻婆茄子を、熱々の鉄板に盛り込んでいます。



旨辛にんにくからあげは3個入で、ご飯・みそ汁がセットです。

▲「旨辛にんにくからあげ合盛り定食」（935円）



さらに、旨辛にんにくからあげと定番の「カリッともも」を楽しめるメニューとして「旨辛にんにくからあげ合盛り定食」が用意。それぞれ2個ずつの合盛りで、極タレが付きます。



また、単品メニューや、テイクアウトも展開されます。

▲「旨辛にんにくからあげ1個」（176円）

▲「テイクアウト・旨辛にんにくからあげの鉄板麻婆弁当」（1069円）

▲「テイクアウト・旨辛にんにくからあげ合盛り弁当」（918円）

残暑にガツン！ ご飯が進みそう

まだまだ暑さが残る時期。食欲を刺激する唐辛子やニンニク、花椒をきかせたガツンとしたメニューは、こんな時期だからこそそそられます。



旨辛にんにくからあげだけでもご飯が進みそうですが、そこに麻婆豆腐と麻婆茄子まで合わせるとはなんとも欲張り。熱々の鉄板で、白米と一緒に豪快にかき込みたい一品です！



・発売日：2026年8月28日

（※文中の価格はすべて税込）