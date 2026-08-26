からあげ×麻婆が強すぎ！ ご飯が飲める勢いの「鉄板麻婆定食」

からあげ定食を提供する「からやま」は「旨辛にんにくからあげの鉄板麻婆定食」を8月28日より期間限定で販売します。
からやまから登場
「旨辛にんにくからあげ鉄板麻婆定食」
からあげと麻婆を組み合わせた大胆なメニューが期間限定で登場します。
▲旨辛にんにくからあげの鉄板麻婆定食 1089円
（旨辛にんにくからあげ合盛り定食 935円）
主役のひとつは、唐辛子とニンニクで漬け込み、やみつきになるおいしさという「旨辛にんにくからあげ」。程よい辛さと旨味ある味わいがポイントだそう。
さらに、花椒（ホワジャオ）の爽やかなシビ辛が特長の麻婆豆腐と麻婆茄子を、熱々の鉄板に盛り込んでいます。
旨辛にんにくからあげは3個入で、ご飯・みそ汁がセットです。
▲「旨辛にんにくからあげ合盛り定食」（935円）
さらに、旨辛にんにくからあげと定番の「カリッともも」を楽しめるメニューとして「旨辛にんにくからあげ合盛り定食」が用意。それぞれ2個ずつの合盛りで、極タレが付きます。
また、単品メニューや、テイクアウトも展開されます。
▲「旨辛にんにくからあげ1個」（176円）
▲「テイクアウト・旨辛にんにくからあげの鉄板麻婆弁当」（1069円）
▲「テイクアウト・旨辛にんにくからあげ合盛り弁当」（918円）
残暑にガツン！ ご飯が進みそう
まだまだ暑さが残る時期。食欲を刺激する唐辛子やニンニク、花椒をきかせたガツンとしたメニューは、こんな時期だからこそそそられます。
旨辛にんにくからあげだけでもご飯が進みそうですが、そこに麻婆豆腐と麻婆茄子まで合わせるとはなんとも欲張り。熱々の鉄板で、白米と一緒に豪快にかき込みたい一品です！
・発売日：2026年8月28日
（※文中の価格はすべて税込）
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