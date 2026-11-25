さまざまな分野で利活用されている衛星データだが、注目される「地球観測衛星を用いたモニタリング」は使用する衛星によって情報や精度にバラつきがあるのが課題となっている。こうした、問題の解決に挑んでいるのが、山口大学発の宇宙スタートアップNew Space Intelligence（以下NSI）だ。

衛星データ活用の「壁」となる品質の差を解消

衛星から観測した地表データは、インフラ監視や自然災害対策など幅広い分野で活用されており、特に広域的な地表観測データの重要性は増す一方となっている。

NSIの長井裕美子代表取締役社長／CEOによると、「現在観測に使用されている衛星は、それぞれで搭載センサーの種類や解像度、また観測条件などが異なり、取得した観測データにも差が生じる。異なる衛星で取得したデータをそのまま比較・統合して利用すると、正しい情報が取得できない、そもそも比較ができないという問題が起こる」との説明する。

実際、世界では各国や企業がそれぞれ地球観測用衛星を運用しているものの、衛星市場は非常に分散しており、観測条件やセンサ仕様も統一されていない。一部には多数の衛星を保有する大手事業者もあるものの、多くは数機規模での運用となるため、種類が異なる衛星データをそのまま比較・活用することは難しい。NSIでは、こうした「衛星ごとの観測のバラつき」を解決し、異なる衛星データを比較可能な状態に補正・統合するために、独自の校正・統合技術を用いた「衛星データの校正・比較」技術を開発している。

NSI独自の衛星データ校正技術

NSIの「衛星データの校正」に用いられるのが地上に設置した「ミラーリフレクター」だ。そもそも、衛星の観測機能は継続して使用していく中で劣化し、観測精度が低下していく。衛星を地球に下ろして再整備するのは困難なため、従来は観測地域の広大な校正施設に技術者数名を派遣し、継続的な観測、検証を行ないながら数カ月かけてデータの校正を行なっていた。

しかし、NSIの「ミラーリフレクター」は、地表一カ所に設置し、衛星から1度撮影するだけで詳細な校正をすることが可能具体的にはミラーリフレクターを介して発生した光スペクトルから、画像のぼやけや歪み、その特徴量を基に品質評価を行なうという技術だ。

長井代表によると、「自然の地形や地物だけを基準にすると、衛星ごとの差を高精度に比較することには限界がある。そのため、人工的な基準点を用いた校正が重要になる。また自社衛星の校正だけでなく、他社の衛星との連携できる、いままでとは違う先進的な方法で行なう世界初の衛星データ補正技術となっている」という。

NSIの校正技術を用いることの大きなメリットが「コストの削減」だ。先述のように衛星の種類ごとに精度が異なる場合、データに一貫性を持たせるためには特定の業者に頼る形になる。そうすると、より広い地域を観測するために何度も衛星データを取得する必要があり、解像度が高くなるにつれてコストもアップする。

しかし、世界中の衛星データを同じ精度にすることができれば、共通インフラとして活用できるようになり、特定の衛星に頼る必要がなくなる。異なる衛星を横断的に利用できれば、観測頻度があがるだけでなく、特定の軌道・センサなどによる見逃しも減り、さらにAという衛星が突然停止した場合でも、代わりにBの衛星データを利用するといった観測の継続性を担保できるため、サービスを止めることがなく利用することが可能となる。加えて、コストも削減すことができるという。

すでに幅広い分野でその技術が活用されている

NSIでは、複数の衛星データを横断的に用いた解析データを提供するプラットフォーム「衛星データパイプライン」を立ち上げており、インフラモニタリングや災害対策、また環境保全といったさまざまな分野ですでに活用されている。特に重用されているのがインフラモニタリングの分野。

例えば、NSIはJR東日本と、線路周辺の地上に異変がないかを衛星データで確認する実証実験を行なっている。そもそも、約7400キロ以上の営業距離を全て地上から観測するのは難しいが、衛星を横断的に利用して広域観測ができれば、危険を事前に察知する可能性が高まる。

また、広島県では、不法投棄の監視を衛星モニタリングで行なっている。リアルタイムではないものの、広域をカバーすることができ、監視員の人員不足解消と不法投棄削減に役立っている。その他、空港やトンネル周辺の高さの変動をモニタリングし、地盤沈下の傾向を調査したり、地震発生後の家屋倒壊被害判定にも利用されたりしている。

長井代表は「我々が提供するデータを活用していただくことで、インフラの保守だけでなく、サービスの品質向上や事業の拡大など可能性を高めることができます。皆さんの意思決定にも役立てばうれしいです。そのためにも、さらに技術・サービスの向上に取り組んでいきたい。同じような志を持つ人がいれば、お声がけいただきたい」と話す。

私たちの生活に直接的な変化をもたらす技術ではないものの、例えば災害や事故を未然に防いだり、より良い街作りに貢献したりなど、広い視点で見れば私たちが安全安心に生活するために欠かせない技術だ。

今後地球観測衛星データの活用はますます加速すると見られているが、やはりコスト面が大きなハードルとなっている。しかし、New Space Intelligenceの技術が広く活用されるようになれば、衛星データを用いたサービスの低価格化や、新しい活用方法の創出も期待できるだろう。