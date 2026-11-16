空気清浄機のようにCO₂を回収。「小型DAC」がオフィスビルにやってくる

排出を減らしても、CO₂はゼロにならない

再生可能エネルギーの普及やEVへの切り替えなど、世界中で脱炭素の取り組みが進んでいる。ところが最近は、生成AIの普及でデータセンターの電力需要が急増。せっかく省エネを進めても、使う電気そのものが増えている。これで本当に脱炭素は実現できるのだろうか。

もちろん、電力需要が増えても、再エネなどでまかなえばCO₂の排出は抑えられる。それでも、工場や航空機など、どうしても排出をゼロにするのが難しい分野は残る。森林によるCO₂の吸収にも、土地や吸収量の限界がある。

そこで注目されているのが、空気中からCO₂を直接回収する「DAC（Direct Air Capture）」という技術だ。

空気からCO₂を集めるのは、けっこう大変

DACは、空気中のCO₂を吸着剤や特殊な液体などで捕まえ、熱などを加えて取り出す仕組みが一般的だ。

ただし、空気中のCO₂濃度はわずか約0.04％。大量の空気を取り込まなければならず、吸着剤からCO₂を取り出すためにもエネルギーが必要になる。設備が大がかりになり、コストも高くなりやすい。

国内外でDACの技術開発や実証が進んでいるが、もっと小さく、身近な場所でCO₂を回収することはできないだろうか。

特殊な「膜」でCO₂を回収。小型化して街中へ

この課題に取り組んでいるのが、Carbon Xtract株式会社だ。同社が開発する「m-DAC」は、九州大学の研究成果を基にした特殊なガス分離膜を使い、空気中のCO₂を回収する技術だ。

仕組みは、CO₂を透過しやすいナノ膜を利用して、ほかの気体と分離するというもの。吸着剤からCO₂を取り出すために大量の熱を加える必要がなく、省エネルギー化や装置の小型化が期待できるようだ。

また、装置はモジュール式で、設置場所や用途に応じて必要な数を組み合わせられる。大型プラントのような広い敷地を必要とせず、オフィスビルや商業施設など、街中のさまざまな場所への設置を想定している。

オフィスの空気からCO₂を回収。その場で植物栽培に利用

Carbon Xtractは現在、清水建設株式会社、双日株式会社と連携し、小型DACの実証を進めている。実証場所は、東京都江東区にある清水建設のイノベーション拠点「温故創新の森 NOVARE」。2025年秋から開始し、最長2028年度末まで実施する予定だ。

実証では、建物内の会議室から空気を取り込み、m-DACでCO₂を分離・回収する。回収したCO₂は施設内の植物栽培プラントに送り、光合成を促すために利用する。建物の中でCO₂を回収し、その場で使う「都市型炭素循環」の実現を目指している。

将来的には、オフィスビルや商業施設、駅などへの展開も視野に入れる。回収したCO₂の用途としては、植物栽培のほか、炭酸飲料や炭酸泉、コンクリートへの固定化などが考えられる。

ただし、回収したCO₂を再利用しても、いずれ大気中に戻る場合がある。温暖化対策としての効果を考えるには、装置の消費エネルギーやCO₂の利用後の行方も重要だ。今はまだ実証段階だが、こうした課題が解決されれば、将来は空気清浄機のように、CO₂回収装置がオフィスビルや商業施設に当たり前に設置されるようになるかもしれない。