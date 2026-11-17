Location AI株式会社は11月12日、訪日外国人向けの人流分析システム「インバウンドアナリティクス＋」をリニューアルし、「Inbound Flow（インバウンドフロー）」として提供を開始したと発表した。

訪日外国人旅行者が増えるなか、自治体や商業施設では、何人来たかだけでなく、どの国から来て、周辺のどこへ立ち寄っているかという詳しい動きを把握し、観光や集客の対策に生かすことが求められている。

同サービスは、利用者の許諾を得て収集した世界中のスマホ位置情報データ（累計42億ID規模）をもとに、地図上で指定した場所の訪日客の動きを分析できるシステムだ。今回のリニューアルにより、国・地域ごとの推計人数やエリアの混雑度を確認できるようになった。

12月からは、訪れた人が周辺で立ち寄っている人気スポットのランキングや、特定の施設をセットで訪れている割合、年齢・性別ごとの構成なども順次分析できるようになる。これらの分析データは同社の広告配信サービスとも連携でき、訪日客向けの広告配信から集客効果の計測まで一貫して活用できるという。