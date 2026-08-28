500円和牛！ 3種肉盛りも！「焼肉の日＆創業祭」がライクで

焼肉ライクは8月29日～31日の3日間、「焼肉の日＆創業祭」を開催します。

29日は黒毛和牛が500円！ 翌日からは3種肉盛り

焼肉ライクは8月29日に創業8周年を迎えます。創業日が「焼肉の日」でもあることから、3日間限定の特別企画を実施します。



まず、8月29日は「黒毛和牛赤身」の単品ハーフを500円で販売します。

▲「黒毛和牛赤身」単品ハーフ 500円

販売日：8月29日



いつもの焼肉セットに、ワンコインで黒毛和牛をプラスできる1日限定の企画。さっと炙ることでやわらかな口どけと脂の甘み、香ばしく焼き上げることで赤身の濃い旨みを楽しめるといいます。



なお、焼肉セットを注文した人限定で、注文は1人1皿まで。他の割引・クーポン・サービスとの併用はできません。



続く8月30日・31日には、黒毛和牛赤身・カルビ・ハラミの3種類を一度に楽しめる「焼肉の日ごちそうセット」が登場します。

▲「焼肉の日ごちそうセット」1990円

販売日：8月30日・31日



赤身の濃い旨みと脂の甘みを楽しめる黒毛和牛赤身に、ジューシーなカルビ、食べ応えのあるハラミを盛り合わせた3種肉盛り。ごはん、スープ、キムチもセットになっています。

実は75％が「2種類以上」の肉を楽しんでいる

焼肉ライクによると、2026年4月～6月の販売実績では、約75％の利用客が1回の食事で2種類以上の肉を楽しんでいると推計されています。



1人1台のロースターで、好きな部位を自分のペースで焼けるのが焼肉ライクの特徴。今回も、29日はいつものセットに黒毛和牛をプラス、30日・31日は黒毛和牛・カルビ・ハラミの3種類をまとめて楽しめます。



焼肉の日に、いつもよりちょっと欲張ってお肉を楽しんでみるのもよさそうです。来月への活力付けにもいいですよね！



・開始日：2026年8月29日

・終了日：2026年8月31日

（※文中の価格はすべて税込）