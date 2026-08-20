待ってた！ 松屋の夏「豚キムチ」が復活！ 肉2倍のダブルもあるぞ

牛めしの松屋では8月25日10時より「豚キムチ定食」各種を販売します。

「豚キムチ定食」復活販売

ピリ辛でほどよい酸味が食欲をそそる自社製の富士山キムチと、香ばしく焼き上げた豚肉を組み合わせた、「豚キムチ定食」が期間限定で復活します。

商品は自慢のキムチと豚肉、そしてにんにくの芽と玉ねぎに、旨味広がる松屋特製ダレを絡めて、鉄板でジュワっと焼き上げた夏の定番メニューです。ご飯がすすむこと間違いなしといいます。



▲豚キムチ 790円（ダブル1280円）



ライスみそ汁付きの「豚キムチ（ライスセット）」とさらに生野菜を加えた「豚キムチ定食」を用意。いずれも、肉が2倍のダブルも注文できます。

▲豚キムチ定食 890円（ダブル1380円）



ライスとおかずを別々に食べ進めるのもよいですし、さらにライスの上にのせて丼スタイルで楽しむのもおすすめだそうですよ。

ピリ辛キムチでご飯が進みそう

長年、夏の定番として登場してきた「豚キムチ定食」。今年は8月終盤からの投入ですが、まだまだ暑い日が続きそう。ピリ辛の豚キムチで、ご飯もガツガツ進みそうです。

ちなみに使用する「富士山キムチ」は、通常100円で販売されているサイドメニューです。

静岡県にある松屋フーズの富士山工場で作られており、富士山の地下水を利用して作られているのも特徴です。この工場は、松屋フーズの野菜原料や卵、大豆を扱い、さらにここでキムチや漬物も製造しているそうですよ。



松屋を利用している方にはご存じのとおり、この「富士山キムチ」、なかなか辛いんですよね！

キムチ好きにはたまらない豚キムチ定食。ぜひ試してみては！



・発売日：2026年8月26日

（※文中の価格はすべて税込）