ビアードパパで9月1日発売
昨年話題の「月見シュー」今年もきた！ 餅×シューが気になりすぎ
2026年08月21日 17時00分更新
シュークリーム専門店の「ビアードパパ」は9月1日より、期間限定の「月見シュー」（290円）を販売します。
お餅でもちっ「月見シュー」今年も
昨年登場し、完売が続出したという「月見シュー」が今年も帰ってきます。お餅でシューをコーティングしているのが特徴です。
▲月見シュー 290円
満月をイメージした見た目と、「もちっ！ザクッ！とろり。」という3つの食感が特徴のお月見スイーツです。
お餅の「もちっ」とした弾力、クッキーシュー生地の「ザクッ」とした香ばしさ、カスタードクリームの「とろり」としたなめらかな口どけを一度に楽しめるといいます。
販売は9月30日までを予定しています。
今年こそ「もちっ！ザクッ！とろり。」を！
月見シューは、月見シーズンにむけて「今までにないスイーツを届けたい」という思いから2025年に誕生した商品です。昨年登場時はSNSでも話題になりました。
筆者は昨年食べ逃して悔しかったのを覚えています。今年こそ食べるぞ〜！
シュークリームなのに「もちっ」とするのが気になる「月見シュー」。昨年気になりつつ食べ逃した人も、今年はチェックしてみては。
・発売日：2026年9月1日
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
グルメ「雪見」が「月見」に!? 黄色いおもちの雪見だいふく登場
-
グルメ肉、肉、肉のトリプル！ 「絶品月見」のボリュームバーガーがうまそ～！
-
グルメめっちゃそそる！ びっくりドンキー「月見バーグ」 卵黄×ポテトなどたまらん組み合わせ
-
グルメ鶏天3枚ドーン！「お月見天ぷら定食」、ご飯おかわり何度でも無料だって
- この連載の一覧へ