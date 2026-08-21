昨年話題の「月見シュー」今年もきた！ 餅×シューが気になりすぎ

シュークリーム専門店の「ビアードパパ」は9月1日より、期間限定の「月見シュー」（290円）を販売します。

お餅でもちっ「月見シュー」今年も

昨年登場し、完売が続出したという「月見シュー」が今年も帰ってきます。お餅でシューをコーティングしているのが特徴です。

▲月見シュー 290円



満月をイメージした見た目と、「もちっ！ザクッ！とろり。」という3つの食感が特徴のお月見スイーツです。



お餅の「もちっ」とした弾力、クッキーシュー生地の「ザクッ」とした香ばしさ、カスタードクリームの「とろり」としたなめらかな口どけを一度に楽しめるといいます。



販売は9月30日までを予定しています。

今年こそ「もちっ！ザクッ！とろり。」を！

月見シューは、月見シーズンにむけて「今までにないスイーツを届けたい」という思いから2025年に誕生した商品です。昨年登場時はSNSでも話題になりました。



筆者は昨年食べ逃して悔しかったのを覚えています。今年こそ食べるぞ〜！



シュークリームなのに「もちっ」とするのが気になる「月見シュー」。昨年気になりつつ食べ逃した人も、今年はチェックしてみては。





・発売日：2026年9月1日

