コーヒーのストック、これでOK！ 「ジョージア ブラック」ラベルレス24本がお得

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ジョージア ブラック 500ml PET ラベルレス ×24本」が

Amazonでセール販売中！

「ジョージア ブラック 500ml PET ラベルレス ×24本」は、ラベルレスボトルを採用したブラックコーヒーです。

現在Amazonでは参考価格2,709円から5％オフの2,572円となっており、さらに15％オフのクーポンが発行されています。クーポン適用後の1本あたりの価格は約91円となります。

「ジョージア ブラック 500ml PET ラベルレス」の特徴

Amazon商品ページより

「ジョージア ブラック」は、抽出方法や焙煎レベル、バランスを見直してリニューアルしたブラックコーヒーです。コクがありながら、飲み疲れしない後味の良さを実現したとしています。

抽出には「3温度帯抽出」を採用し、ジョージア独自の「ダブルアロマ密封技術」により、コク深さと香りを楽しめる商品です。容量は500mlで、ラベルレスボトルを採用しています。

500mlのブラックコーヒーを24本がお得！

「ジョージア ブラック 500ml PET ラベルレス ×24本」が、Amazonで5％オフとなり、さらに15％オフのクーポンが発行されています。

ラベルレスボトルなので、分別の手間がかからない点も特徴です。Amazonでセール価格になっているこの機会に、「ジョージア ブラック」をまとめて確保してはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。