アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第170回
コーヒーのストック、これでOK！ 「ジョージア ブラック」ラベルレス24本がお得
2026年09月28日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「ジョージア ブラック 500ml PET ラベルレス ×24本」が
Amazonでセール販売中！
「ジョージア ブラック 500ml PET ラベルレス ×24本」は、ラベルレスボトルを採用したブラックコーヒーです。
現在Amazonでは参考価格2,709円から5％オフの2,572円となっており、さらに15％オフのクーポンが発行されています。クーポン適用後の1本あたりの価格は約91円となります。
「ジョージア ブラック 500ml PET ラベルレス」の特徴
Amazon商品ページより
「ジョージア ブラック」は、抽出方法や焙煎レベル、バランスを見直してリニューアルしたブラックコーヒーです。コクがありながら、飲み疲れしない後味の良さを実現したとしています。
抽出には「3温度帯抽出」を採用し、ジョージア独自の「ダブルアロマ密封技術」により、コク深さと香りを楽しめる商品です。容量は500mlで、ラベルレスボトルを採用しています。
500mlのブラックコーヒーを24本がお得！
「ジョージア ブラック 500ml PET ラベルレス ×24本」が、Amazonで5％オフとなり、さらに15％オフのクーポンが発行されています。
ラベルレスボトルなので、分別の手間がかからない点も特徴です。Amazonでセール価格になっているこの機会に、「ジョージア ブラック」をまとめて確保してはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第252回
グルメ旬の岩手県遠野産ホップを楽しめる「一番搾り とれたてホップ生ビール」がAmazonスマイルSaleで12％オフ！
-
第171回
グルメ堅い食感がクセになる！ 「堅あげポテト うすしお味」12袋が424円オフ
-
第169回
グルメ麺130g＋からしマヨで食べ応え抜群！ 「ごつ盛り ソース焼そば」12個が431円オフ
-
第168回
グルメ朝のコーヒーをちょっと贅沢に！ 手軽なドリップパックが18％オフ
-
第167回
グルメほぼ半額！ 「赤いきつね」12個セットがAmazonで48％オフ
-
第166回
グルメ夜でもコーヒーを楽しみたい！ カフェインレスの「ネスカフェ エクセラ」12本がお買い得
-
第165回
グルメレンジで手軽に松屋の味！ 「牛めし×カルビ焼肉」32食セットが46％オフ
-
第164回
グルメ小腹がすいたときの救世主！ 「緑のたぬき」12個がAmazonで721円オフ
-
第163回
グルメブラックコーヒーを24本ストック！ ジョージア500ml PETが1本あたり約95円に
-
第161回
グルメ冷凍庫にリンガーハットをストックだ！ ちゃんぽん＆皿うどん10食セットが4,990円に
- この連載の一覧へ