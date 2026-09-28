堅い食感がクセになる！ 「堅あげポテト うすしお味」12袋が424円オフ

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「堅あげポテトうすしお味 65g×12袋」がAmazonでセール販売中！

「堅あげポテトうすしお味 65g×12袋」は、厚切りじゃがいもをゆっくり丁寧にフライしたポテトチップスです。

現在Amazonでは参考価格2,436円から17％オフの2,012円で販売されています。1袋あたり約168円で、12袋をまとめて購入できます。

「堅あげポテトうすしお味」の特徴

Amazon商品ページより

「堅あげポテトうすしお味」は、「瀬戸内の塩」を使用したポテトチップスです。食塩には瀬戸内製造海塩を100％使用しています。

厚切りじゃがいもをゆっくり丁寧にフライすることで、堅い食感に仕上げています。昆布とかつおの旨味を組み合わせており、噛むほどにじゃがいもの味わいが楽しめるという商品です。

「堅あげポテト」ファンは注目！

「堅あげポテトうすしお味」を12袋まとめてストックできるセットが、Amazonでセール価格になっています。1袋あたり約168円で購入できるので、まとめ買いを考えている人にもチェックしやすいタイミングです。

Amazonでセール価格になっているこの機会に、「堅あげポテトうすしお味」を12袋まとめて確保してはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。