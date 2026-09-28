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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第171回

堅い食感がクセになる！ 「堅あげポテト うすしお味」12袋が424円オフ

2026年09月28日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「堅あげポテトうすしお味 65g×12袋」がAmazonでセール販売中！

　「堅あげポテトうすしお味 65g×12袋」は、厚切りじゃがいもをゆっくり丁寧にフライしたポテトチップスです。

　現在Amazonでは参考価格2,436円から17％オフの2,012円で販売されています。1袋あたり約168円で、12袋をまとめて購入できます。

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「堅あげポテトうすしお味」の特徴
Amazon商品ページより

　「堅あげポテトうすしお味」は、「瀬戸内の塩」を使用したポテトチップスです。食塩には瀬戸内製造海塩を100％使用しています。

　厚切りじゃがいもをゆっくり丁寧にフライすることで、堅い食感に仕上げています。昆布とかつおの旨味を組み合わせており、噛むほどにじゃがいもの味わいが楽しめるという商品です。

「堅あげポテト」ファンは注目！

　「堅あげポテトうすしお味」を12袋まとめてストックできるセットが、Amazonでセール価格になっています。1袋あたり約168円で購入できるので、まとめ買いを考えている人にもチェックしやすいタイミングです。

　Amazonでセール価格になっているこの機会に、「堅あげポテトうすしお味」を12袋まとめて確保してはいかがでしょうか。

アマゾンで堅あげポテトうすしお味 65g×12袋を入手

※価格は税込み表記です。

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