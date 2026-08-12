これおいしいやつ！ マクドナルド「チョコミントフラッペ」復活！ なんと2年ぶり

マクドナルドは「クッキー＆チョコミントフラッペ」を、8月19日より期間限定で販売します。

「クッキー＆チョコミントフラッペ」が復活販売へ

2024年に期間限定商品として好評だったという商品がリニューアルして登場します。



▲「クッキー＆チョコミントフラッペ」（490円〜）





今回登場する「クッキー＆チョコミントフラッペ」は、2024年7月に登場し大好評だったという商品を、ミントの爽快感に加えてコクがあるやさしい甘みも楽しめる、満足感のある味わいにリニューアルした商品です。

爽やかなミントが香る、チョコミントならではのすっきりとした甘さがたまらないフラッペドリンクに、ホイップクリーム、ほろ苦いザクザク食感のココアクッキーを合わせた、夏にぴったりな清涼感あふれる一杯になっているといいます。



なお、単品のほか、バリューセット価格＋200円でセットドリンクとしても選べます。

定番定番「クッキー&クリームチョコフラッペ」も

どっちにしようか迷う～！

マクドナルドのフラッペ、スムージーは、2023年7月の全国販売開始以来、販売店舗を広げ、現在では多くの店舗で楽しめるようになりました。



なお、定番メニューの定番「クッキー&クリームチョコフラッペ」は今月5日にリニューアルしています。

▲定番定番「クッキー&クリームチョコフラッペ」（470円〜）



ドリンク部分に北海道産の生クリームを新たに配合し、チョコのコクとまろやかな甘みをさらに楽しめるようになっています。



どちらも今の季節にぴったりの商品ですね！



爽やかなミントが楽しめる「クッキー&チョコミントフラッペ」はチョコミントが好きな方は必食！ チョコのコクと甘みの「クッキー&クリームチョコフラッペ」は濃厚さが気になりますよね。



朝食やランチ、ディナーなどお食事と一緒楽しむこともできるので、その日の気分に合わせて選べるのも嬉しいです。

（※文中の価格はすべて税込）



・発売日：2026年8月19日