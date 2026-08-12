スタバにごろっと巨峰！フローズンティー＆ソーダが登場

スターバックス コーヒーは「芳醇 巨峰 フローズン ティー」「チラックス ソーダ 巨峰」を8月17日に発売します。
スタバに巨峰ドリンクが2種登場！
秋の味覚を代表する「巨峰」を主役にした2種のドリンクが登場。
ブラックティーを使用したフローズンティーと、昨年より展開中の“チラックス ソーダ”シリーズから展開されます。
▲「芳醇 巨峰 フローズン ティー」
Tallサイズのみ・持ち帰り：668円、店内利用：680円
ごろっとした巨峰の果肉と、ブラックティーを合わせたフローズンティーです。熟した巨峰を思わせる香りの巨峰ベースに、ブラックティーのボディ感と穏やかな渋みを重ねたといいます。
底にはぷるっとした巨峰ゼリーとごろっとした果肉入り。飲み進めるほどに巨峰の果実感が広がり、後味はすっきり軽やかに仕立てています。
甘さは控えめで、ティーそのものの香りや渋みを楽しみたい人にもおすすめとしています。
▲「チラックス ソーダ 巨峰」
Tallサイズ・持ち帰り：579円、店内利用：590円
Grandeサイズ・持ち帰り：624円、店内利用：635円
Ventiサイズ持ち帰り：668円、店内利用：680円
弾力のあるジューシーな巨峰果肉と巨峰ゼリーにソーダを加え、スターバックス オリジナルのグリーンシトラスフレーバーシロップを合わせたソーダ飲料です。
グリーンシトラスの香りに、巨峰の深みのある味わいと、まるで巨峰を思わせるぷるっとしたゼリーと果肉の食感、ソーダのキレのある飲み心地を重ねて楽しめるといいます。
ごろっと巨峰が贅沢
ポイントは、どちらも巨峰果肉をしっかり使っていること。巨峰ってちょっとリッチなイメージがありますよね。巨峰そのものの果肉感が楽しめ、ひと足早い秋の雰囲気を感じさせてくれそうです。
まだまだ暑い時期だからこそ、フローズンティーとソーダという冷たい仕立ても魅力的。夏の終わりに味わってみたい新作です。
（※文中の価格はすべて税込）
・発売日：2026年8月17日発売
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