スタバにごろっと巨峰！フローズンティー＆ソーダが登場

スターバックス コーヒーは「芳醇 巨峰 フローズン ティー」「チラックス ソーダ 巨峰」を8月17日に発売します。

スタバに巨峰ドリンクが2種登場！

秋の味覚を代表する「巨峰」を主役にした2種のドリンクが登場。



ブラックティーを使用したフローズンティーと、昨年より展開中の“チラックス ソーダ”シリーズから展開されます。



▲「芳醇 巨峰 フローズン ティー」

Tallサイズのみ・持ち帰り：668円、店内利用：680円

ごろっとした巨峰の果肉と、ブラックティーを合わせたフローズンティーです。熟した巨峰を思わせる香りの巨峰ベースに、ブラックティーのボディ感と穏やかな渋みを重ねたといいます。



底にはぷるっとした巨峰ゼリーとごろっとした果肉入り。飲み進めるほどに巨峰の果実感が広がり、後味はすっきり軽やかに仕立てています。



甘さは控えめで、ティーそのものの香りや渋みを楽しみたい人にもおすすめとしています。

▲「チラックス ソーダ 巨峰」

Tallサイズ・持ち帰り：579円、店内利用：590円

Grandeサイズ・持ち帰り：624円、店内利用：635円

Ventiサイズ持ち帰り：668円、店内利用：680円

弾力のあるジューシーな巨峰果肉と巨峰ゼリーにソーダを加え、スターバックス オリジナルのグリーンシトラスフレーバーシロップを合わせたソーダ飲料です。

グリーンシトラスの香りに、巨峰の深みのある味わいと、まるで巨峰を思わせるぷるっとしたゼリーと果肉の食感、ソーダのキレのある飲み心地を重ねて楽しめるといいます。

ごろっと巨峰が贅沢

ポイントは、どちらも巨峰果肉をしっかり使っていること。巨峰ってちょっとリッチなイメージがありますよね。巨峰そのものの果肉感が楽しめ、ひと足早い秋の雰囲気を感じさせてくれそうです。



まだまだ暑い時期だからこそ、フローズンティーとソーダという冷たい仕立ても魅力的。夏の終わりに味わってみたい新作です。

（※文中の価格はすべて税込）



・発売日：2026年8月17日発売