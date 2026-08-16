セブン、わらびもちまでストローで！ マンゴー×ヨーグルトの新作が気になる

セブン‐イレブンは「まぜまぜスイーツ マンゴー＆ヨーグルト わらびもち入り」（429円）を8月11日より全国で順次発売中です。
夏にぴったり！ 混ぜて楽しむ「まぜまぜスイーツ」新作
「まぜまぜスイーツ」は、カップ内で層になった素材を混ぜ合わせ、ストローで楽しむ新感覚の和スイーツです。
カップの底には、ストローで吸えるほどやわらかいマンゴーわらびもちを敷き詰め、その上にマンゴーヨーグルトクリーム、ヨーグルトホイップクリームを重ねた3層仕立て。仕上げにダイスカットしたマンゴー入りのソースをのせています。
ストローで混ぜ合わせることで、ぷるぷるとしたわらびもちの食感とクリームのなめらかな口当たりを一緒に楽しめるといいます。
わらびもちまでストローで！
「まぜまぜスイーツ」はこれまでに、抹茶ラテ、いちごミルク、黒蜜きなこを展開。今回の「マンゴー＆ヨーグルト」は第3弾。
わらびもちまでストローで吸えるって、ちょっと楽しそう！ ぷるぷるのマンゴーわらびもちと2種類のクリームをまぜまぜして、どんな食感になるのか気になります。
少しずつ混ぜるか、しっかり混ぜるか。好みの混ぜ加減を探してみたくなりますね！
（※文中の価格はすべて税込）
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