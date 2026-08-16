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セブン、わらびもちまでストローで！ マンゴー×ヨーグルトの新作が気になる

2026年08月16日 15時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

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見た目も夏らしくていいね！

　セブン‐イレブンは「まぜまぜスイーツ マンゴー＆ヨーグルト わらびもち入り」（429円）を8月11日より全国で順次発売中です。

夏にぴったり！ 混ぜて楽しむ「まぜまぜスイーツ」新作

　「まぜまぜスイーツ」は、カップ内で層になった素材を混ぜ合わせ、ストローで楽しむ新感覚の和スイーツです。

　カップの底には、ストローで吸えるほどやわらかいマンゴーわらびもちを敷き詰め、その上にマンゴーヨーグルトクリーム、ヨーグルトホイップクリームを重ねた3層仕立て。仕上げにダイスカットしたマンゴー入りのソースをのせています。

　ストローで混ぜ合わせることで、ぷるぷるとしたわらびもちの食感とクリームのなめらかな口当たりを一緒に楽しめるといいます。

わらびもちまでストローで！

発売中の「まぜまぜスイーツ 黒蜜きなこ わらびもち入り」

　「まぜまぜスイーツ」はこれまでに、抹茶ラテ、いちごミルク、黒蜜きなこを展開。今回の「マンゴー＆ヨーグルト」は第3弾。

　わらびもちまでストローで吸えるって、ちょっと楽しそう！ ぷるぷるのマンゴーわらびもちと2種類のクリームをまぜまぜして、どんな食感になるのか気になります。

　少しずつ混ぜるか、しっかり混ぜるか。好みの混ぜ加減を探してみたくなりますね！

　（※文中の価格はすべて税込）

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