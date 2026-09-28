アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第266回
晩酌用の24本をお得に確保！ ついでにおつまみを作る油も確保！ 「のどごし生」＋キャノーラ油付きセットが29％オフ！
2026年09月28日 21時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「のどごし生 350ml 24本＋日清キャノーラ油」が
Amazonタイムセールに登場！
「のどごし生 350ml 24本＋日清キャノーラ油」は、キリンの新ジャンル「のどごし〈生〉」24本に、日清「キャノーラ油」200gが1個付いたセットです。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格4,769円から29％オフの3,378円で販売されています。1本あたり約141円です。
「のどごし生 350ml 24本＋日清キャノーラ油」の特徴
Amazon商品ページより
キリンビール「のどごし〈生〉」は、ゴクゴク飲めてスカッと爽やかなうまさが楽しめというる新ジャンルです。
グッとくる飲みごたえと爽快な後キレを特徴としています。アルコール度数は5％です。
セットには「のどごし〈生〉」350ml缶が24本入っており、日清「キャノーラ油」200gが1個付いています。
「のどごし〈生〉」24本＋キャノーラ油付きセットが29％オフ！
「のどごし〈生〉」24本に日清「キャノーラ油」200gが付いたセットが、現在開催中のAmazonタイムセールで参考価格から29％オフとなっています。
現在開催中のAmazonタイムセールでお得になっているこの機会に、「のどごし〈生〉」をまとめてストックしてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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