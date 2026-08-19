「雪見」が「月見」に!? 黄色いおもちの雪見だいふく登場

ロッテは「雪見だいふく 秋限定お月見仕立て」を9月上旬より全国で順次発売します。10月上旬ごろまでの期間限定です。

今年も登場！秋限定の「お月見仕立て」

おなじみのアイス「雪見だいふく」が、秋だけ“満月”をイメージした姿で登場します。

▲雪見だいふく 秋限定お月見仕立て 226円



コクのあるバニラアイスを、月をイメージした黄色いおもちで包んだ「お月見仕立て」。パッケージを開けると、まんまるの黄色い雪見だいふくが現れます。

見つけたらラッキー？ 「月見だいふく」も

中身だけではなく、パッケージにもお月見ならではの仕掛けがあります。



パッケージは全4種類。雪見うさぎがお月見している様子、稲穂を持っている様子、餅つきをしている様子を描いた3種類に加えて、ちょっとレアなデザインも用意されています。

レアデザインでは、なんと商品名の「雪見だいふく」が「月見だいふく」に変身。秋限定の商品だからこその、遊び心ある仕掛けです。

レアな「月見だいふく」を探したい！

黄色いおもちで満月を表現するだけでなく、名前まで「月見」に変わってしまうとは！ 店頭で見かけたら、ついパッケージを探してしまいそうですね。



販売は10月上旬ごろまで。まだ暑さが残る時期ですが、アイスなら一足早い“お月見”も楽しみやすそうです。

（※文中の価格はすべて税込）