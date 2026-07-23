【本日から】無料で肉1.5倍！ローストビーフ重も、和食さと

これはお得！
和食さとは7月23日～8月7日の期間、「夏得キャンペーン第2弾」を開催し、人気メニュー6品の1.5倍大盛り無料を開催します。
■人気メニュー6品が大盛り1.5倍無料！
定食や一品料理など対象商品6品が、無料で大盛り1.5倍になります。
特に注目は贅沢な内容の「牛すきうどん鍋定食」（1868円）、「ローストビーフ＆ステーキ重（セット・単品ともに対象）」（1868円）。こちらは通常より価格据え置きでお肉が1.5倍になります。
そのほか、「ポテトフライ」（438円）は1.5倍増量、「若鶏の唐揚げ」（603円）は、5個から8個入りになったり、お値打ち感ある内容で提供されます。
【対象メニュー】
・牛すきうどん鍋定食 1868円
・ローストビーフ＆ステーキ重（セット・単品ともに対象） 1868円
・若鶏の唐揚げ 603円
・ポテトフライ（チャップ＆マヨ） 438円
・焼ぎょうざ 438円
・ふぐの唐揚げ 768円
■さと式焼肉食べ放題全コースが330円引き！
あわせて、焼肉としゃぶしゃぶを1つの鍋で同時に楽しめる「さと式焼肉」全コースを330円引きで提供されます。
期間中は「サムギョプサル」に加え、「さと特製牛ハラミ」も追加料金なしで食べ放題の対象になりますよ。
■定番かき氷が222円引き！
▲いちごミルク、抹茶金時、ミルク金時 通常各658円→436円
さらに、かき氷もお得に。定番の「いちごミルク」「抹茶金時」「ミルク金時」の3種を、222円オフの特別価格で販売されます。「白桃」かき氷はキャンペーン対象外です。
■アルコール3品が222円引き！
▲ハイボール、レモンサワー、グレープフルーツサワー 通常各548円→326円
また、「ハイボール」「レモンサワー」「グレープフルーツサワー」が222円オフとなります。
なお、テイクアウトとデリバリーはキャンペーン対象外です。また、「焼ぎょうざ」「若鶏の唐揚げ」「ポテトフライ」とアルコール3品は、21時以降の入店でナイト割価格も適用されます。
お得が4連発！
焼肉食べ放題の割引に加えて、人気メニューの1.5倍無料やかき氷、アルコールの値引きまでそろった、夏らしいお得なキャンペーンですね。家族や友人と利用すれば、いつも以上に満足感のある食事を楽しめそうです。
期間限定のお得な企画なので、この機会に和食さとへ足を運んで、お腹いっぱい味わってみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年7月23日
・終了日：2026年8月7日
※価格は税込み表記です。
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