【本日】大切りうなぎも110円！スシロー夏の「大切り」始まった

スシローは本日7月22日より、「大切りサーモン」「大切りうなぎ」を110円～で販売します。

大切りネタをはじめ、うなぎメニューやガーリックメニュー、サイドメニュー、スイーツまで幅広い期間限定商品をラインアップします。

大切りサーモン＆うなぎが110円～！

▲大切りサーモン 110円～

店内で大きく切りつけたサーモンです。ほどよく脂がのった仕立てとしています。

▲大切りうなぎ 110円～

スシロー特製蒲焼だれでじっくり焼き上げたうなぎです。ふっくら香ばしい味わいが特徴といいます。

▲創作うなぎづくし4種盛り 720円～

※盛り合わせ内容：うな牛ロール、うなぎの蒲焼、うなぎの白焼(あらぎりわさび・レモンのせ)、うな肝包み（山椒付き）

▲うな玉巻 120円～

ガーリックやピリ辛おろしと合わせた

夏の期間限定メニューも多数登場

また、夏にぴったりのガツンとした味わいという「ガーリックオニオンマヨ3貫盛り」「合鴨オニオンガーリックペッパー」が登場します。

そのほか、ピリ辛おろしと合わせてさっぱりとした味わいの「炙り豚しゃぶ 七味おろしポン酢」や、甘辛いチリソースを使用した「帆立の天ぷらにぎり チリソース」「茶碗蒸し エビチリのせ」も用意します。

▲ガーリックオニオンマヨ3貫盛り 260円～

※盛り合わせ内容：えび、サーモン、かつお

▲合鴨オニオンガーリックペッパー 140円～

▲炙り豚しゃぶ 七味おろしポン酢 200円～

▲帆立の天ぷらにぎり チリソース 360円～

▲茶碗蒸し エビチリのせ 350円～

▲かつお出汁香る唐揚げ 390円～

▲パリパリチョコのコーヒーゼリーパフェ 330円～

チョコソースとコーヒーゼリーを使用した新作スイーツです。パリパリとした食感が楽しめるとしています。

スシロー夏の新作ラッシュ！

大切りサーモンや大切りうなぎが110円から楽しめるのは、夏休みのお出かけ先としてもうれしい内容ですね。寿司だけでなく、唐揚げや茶碗蒸し、デザートまで期間限定メニューが充実しているので、いろいろ組み合わせて楽しめそうです。

期間限定メニューはそれぞれ販売予定数に達すると終了するため、早めにお店へ足を運んで味わってみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年7月22日

・終了日：2026年8月18日

※価格は税込み表記です。