ファミマ、来来亭監修「冷し中華」今年も！これ全国で売ってよ

ファミリーマートは7月21日から、滋賀県発祥のラーメン店「来来亭」が監修した2品を関西地方（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県（一部店舗を除く）、三重県（一部店舗）の約2650店にて販売しています。

関西ファミマではおなじみ！

「来来亭」監修冷し中華が今年も

毎年販売している「来来亭監修 特製コク旨冷し中華（醤油マヨ風味）」に加え、今回初めて「来来亭監修 ピリ辛ねぎ唐揚げ」が登場します。

▲来来亭監修 特製コク旨冷し中華（醤油マヨ風味） 598円

マヨベースのスープにからし調味料を配合し、店舗の味を再現した冷し中華です。

チャーシュー、キムチ、ゆで卵、きゅうりを盛り付け、別添のからしを加えることで、より本格的な味わいが楽しめるとしています。

【発売地域】関西・中国・四国地方

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県（一部店舗を除く）、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、山口県（一部店舗を除く）、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、三重県（一部店舗）

▲来来亭監修 ピリ辛ねぎ唐揚げ 328円

来来亭でおなじみの「一味」の風味を再現した、コチュジャンベースの特製タレで和えた唐揚げです。

ラー油で和えたねぎを合わせることで、ピリ辛な味わいとシャキシャキとした食感を加えています。

冷たいまま食べられる仕立てで、暑い季節や家飲みのおつまみにも適しているとしています。

【発売地域】関西地方

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県（一部店舗を除く）、三重県（一部店舗）

全国展開してほしい！

毎年人気の冷し中華に加えて、今年は初登場の「ピリ辛ねぎ唐揚げ」が加わり、来来亭の世界観をコンビニでも楽しめるラインナップになっています。



今年は関西中心ではありますが、「来来亭」監修商品は全国でも展開された年もあるので、気持ちとしては全国でも販売してほしかった……（願望）！

関西圏の人がうらやましいです。対象地域の人はこの機会にファミリーマートでチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。