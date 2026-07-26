ビュッフェ500円！焼肉ランチも1129円、かみむら牧場が5日間限定セール

焼肉レストラン「かみむら牧場」は7月27日～31日の5日間限定で、「幸せの5日間」と題した「1129ランチ」と「ワンコインビュッフェ」企画を実施します。

期間中、ランチタイム限定で、対象の焼肉ランチ2種を特別価格で販売するほか、サラダバー、アイスバー、ドリンクバーが楽しめるKAMIMURAランチビュッフェ フルセットをワンコイン価格で提供します。

焼肉ランチ税抜1129円にビュッフェ500円！

かみむら牧場では、平日ランチタイム（11時～16時）限定で、お手頃価格の焼肉ランチを提供しています。7月27日スタートの「幸せの5日間」では、2つの特典を用意します。

1つ目は、「人気の中落ちカルビランチ」と「特製辛ニンニクだれ 中落ちカルビランチ」を期間中は「いい肉」にちなみ、特別価格1241円（税抜1129円）で提供すること。さらに、この2種類のランチに限り、ご飯のお替りが無料となります。

2つ目はとして、定食メニューを注文した人を対象に、サラダバー、アイスバー、ドリンクバーを含む「KAMIMURAランチビュッフェ フルセット」を、通常880円のところ特別価格500円で提供します。

■ワンコインビュッフェ＆1129ランチ 概要

期間：7月27日～31日

内容：

【1】人気の中落ちカルビランチ 通常1408円→1241円

特製辛ニンニクだれ 中落ちカルビランチ 通常1408円→1241円

※上記2品はご飯おかわり無料

【2】KAMIMURAランチビュッフェ フルセット

通常880円→500円 ※小学生以下 通常440円→250円

対象店舗：全国の「かみむら牧場」 11店舗

京急蒲田第一京浜側道店、守口南寺方店、府中店、城北黒川店、八千代成田街道店、

八尾外環店、横浜鶴見駒岡店、上尾店、ららぽーと福岡店、福重拾六町店、船橋宮本店

平日ランチがさらにお得！

焼肉ランチがお得になるだけでなく、ご飯のおかわり無料やワンコインビュッフェも楽しめるので、しっかり食べたい日のランチにぴったりですね。

5日間限定の企画なので、この機会にかみむら牧場でお得なランチを楽しんでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年7月27日

・終了日：2026年7月31日

※価格は税込み表記です。