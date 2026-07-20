特盛はまぐろ2倍！なか卯の「南まぐろ中とろ入り鉄火丼」まぐろ好き歓喜

なか卯は、7月22日11時より「南まぐろ中とろ入り鉄火丼」を販売します。

夏の贅沢！「南まぐろ中とろ入り鉄火丼」

海鮮丼シリーズから南まぐろの中とろをしたメニューが登場します。

▲「南まぐろ中とろ入り鉄火丼」

ごはん小盛：1060円、並盛：1080円、ごはん大盛：1180円、特盛：1680円

「南まぐろ中とろ入り鉄火丼」は、南まぐろの中とろと赤身をたっぷり盛り付けた、まぐろづくしの海鮮丼です。

中とろのとろけるような口どけと赤身の旨みを感じられる南まぐろを贅沢に使用し、凝縮された旨みと脂の上品な甘みを堪能できる満足感のあるという一品です。

▲「山かけ 南まぐろ中とろ入り鉄火丼」

ごはん小盛：1190円、並盛：1210円、ごはん大盛：1310円、特盛：1810円

同時に、まぐろと相性の良いふわふわのとろろを合わせた「山かけ 南まぐろ中とろ入り鉄火丼」も販売します。とろろのなめらかな口当たりが加わることで、よりさっぱりとした味わいを楽しめるそうです。

それぞれ、ごはん小盛りから大盛のごはんに並盛の2倍の量の南まぐろを盛り付けた“特盛”まで用意しています。

よりおいしそうな名前になりましたね

昨年までは「天然南まぐろ丼」という名前で販売されていましたが、今年は「南まぐろ中とろ入り鉄火丼」と、より食欲をそそる名前になりましたね！

注目は、並盛の2倍の量の南まぐろを盛り付けた「特盛」。南まぐろを思う存分堪能できそうです。

気になる人は、なか卯の店舗や自宅で、味わってみてはいかがでしょうか！



・発売日：2026年7月22日

（※文中の価格はすべて税込）