うまそ～！関東ローソンに「ベトナム風サンド」や「海老チリ焼そば」が来てるぞ

アジアグルメ好きには朗報！ ローソンは7月21日から、関東甲信越エリア限定でアジアンメニュー4品を販売しています。

ベトナム風サンド、海老チリ焼そばも

台湾風弁当やエスニック風焼そば、ベトナム風サンド、タイ風ご飯と、アジア各国の料理を手軽に楽しめるラインアップとなっています。

▲台湾風肉弁当（五香粉使用） 599円

ミックススパイスの五香粉（ウーシャンフェン）を使用したソースが特徴の台湾風弁当です。

カツに加え、たまご、そぼろ、小松菜、高菜、メンマ、漬物の6品の副菜をご飯の上に盛り付け、メインと副菜を一緒に楽しめる仕立てです。

▲エスニック風海老チリ焼そば 646円

スイートチリ、ナンプラー、レモングラスを加えたチリソース餡を使用した焼そばです。炒めた麺に餡が絡み、酸味、甘み、辛みを楽しめるエスニック風の味わいといいます。

▲野菜たっぷり！ベトナム風サンド鶏焼肉 430円

ベトナムのサンドイッチ「バインミー」をイメージした商品です。レバーペースト、なます、パクチーペーストで本格的な味わいに仕上げ、レタスと卵を加えることで食べ応えを高めています。

▲生姜香る！特製タレのカオマンガイ（白ご飯） 646円

※まちかど厨房商品販売店のみ

白ご飯にやわらかく仕上げた茹で鶏をのせたタイ風ご飯です。生姜の風味を効かせた特製タレを合わせ、暑い時期でもさっぱりと食べられる仕立てです。

関東甲信越エリアローソン限定！

「バインミー」をイメージした商品など、アジアテイストを好きな人にはグッとくる内容ですね。

ランチや軽食に、気になる一品を選んで食べ比べてみるのも楽しそうです。この機会に近くのローソンでチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。